İşte Fenerbahçe'de 6 numara için kriterler

6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de 3 önemli kriter belirlendi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İşte Fenerbahçe'de 6 numara için kriterler
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12 Eylül 2023 09:29
Son güncelleme 12 Eylül 2023 09:30
Fenerbahçe'de tek gündem altı numara transferi. Yönetim çalışmalarına devam ederken, 'Birini almak istesek çoktan alırdık. İşin uzamasının nedeni takımın kalitesini kaldıracak bir ismin olması' görüşünde birleşildi.

KRUNIC'İ MİLAN BIRAKMADI

Yaz transfer döneminin ilk gününden itibaren sarı-lacivertli idareciler, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın listesinde bir numarada yer alan Milan'ın yıldız ismi Krunic için girişimlerini sürdürdü. Ancak Serie A ekibi oyuncusunu bırakmayınca yönetim alternatiflere yöneldi. Transferde son noktanın koyulmasının bu kadar uzun sürmesinin sebebi ise belirlenen üç kritere uygun ismin bulunması.



3 KRİTER BELİRLENDİ

Sarı-lacivertliler önce fizik gücü yüksek, ardından takım arkadaşlarının arkasını toplayan ve son olarak da ofansif anlamda top kullanabilecek bir oyuncu arıyor. Üç kriterin birleşimi bir futbolcu bulmak zor olduğu için transferde son güne kadar beklenildi.



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