İşte Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi!

Süper Lig'deki Beşiktaş - Trabzonspor maçını hakem Cihan Aydın yönetecek.

Haber; Sporx.com
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İşte Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi!
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14 Şubat 2025 11:33
Son güncelleme 14 Şubat 2025 11:56
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor: Kadir Sağlam

Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Net Global Sivasspor: Ozan Ergün

16.00 RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Cihan Aydın

16 Şubat Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor: Yasin Kol

16.00 ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Ali Şansalan

17 Şubat Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Zorbay Küçük






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