İşte Beşiktaş'ın teknik direktör adayları

Yeni teknik direktör için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta görev için listeye alınan adaylar belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İşte Beşiktaş'ın teknik direktör adayları
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15 Aralık 2023 19:44
Hasan Arat yönetimindeki Beşiktaş, devre arasında takımın başına yabancı bir teknik direktör getirmek istiyor.

Sercan Dikme'nin haberine göre; başkanlığa gelmeden önce de yabancı bir teknik direktör düşüncesi olan Hasan Arat ve yönetimi, derbi mağlubiyetinin ardından Rıza Çalımbay'a olan güvenini yitirdi ve yabancı teknik direktör arayışlarını sıklaştırdı.

İŞTE ADAYLAR

Habere göre Beşiktaş yönetiminin şu ana kadar görüştüğü ya da görüşmeyi planladığı teknik direktörler şu şekilde; Bruno Genesio, Lucien Favre, Graham Potter ve Julen Lopetegui.

Öte yandan haberde, Beşiktaş'ın Antonio Conte için de nabız yokladığı ancak İtalyan teknik adamın maliyeti sebebiyle yönetimin bu hamleden vazgeçtiği kaydedildi.

PLAN GELECEK SEZON

Beşiktaş, devre arasında takımın başına yabancı bir teknik direktör getirerek, hem yeni teknik adamın ligi tanımasını hem de şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapmak istiyor.

4. HOCA OLABİLİR!

Beşiktaş devre arasında teknik direktör değişikliğine giderse, gelecek yeni hoca bu sezon Beşiktaş'ın dördüncü hocası olacak.

Şenol Güneş ile sezona başlayan Beşiktaş, daha sonra Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'a görev vermişti.

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