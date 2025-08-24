İşte 12 Dev Adam'ın kadrosu!

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek 12 kişilik kadrosu duyuruldu.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre aday kadroya çağrılan Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan ve Yiğitcan Saybir, şampiyona kadrosuna alınmadı.
Ergin Ataman başantrenörlüğündeki ay-yıldızlı ekipte şu basketbolcular yer aldı:
Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.
Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamlayan A Milli Takım, pazartesi Letonya'nın başkenti Riga'ya gidecek.
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Erkek Milli Takımımızın 12 kişilik kadrosu açıklandı.
