24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
1-0
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
0-017'
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
2-1
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
3-3
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
0-017'
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
0-015'
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-1
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
0-0
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
1-1
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-0
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
0-253'
24 Ağustos
Villarreal-Girona
4-057'
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
1-1
24 Ağustos
Como-Lazio
2-0
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
0-02'
24 Ağustos
Juventus-Parma
0-01'
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
1-2
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
1-0
24 Ağustos
Toulouse-Brest
2-0
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
0-03'
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
2-0
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
4-088'
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

İşte 12 Dev Adam'ın kadrosu!

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Erkek Milli Takımımızın 12 kişilik kadrosu açıklandı.

calendar 24 Ağustos 2025 19:47 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2025 20:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek 12 kişilik kadrosu duyuruldu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre aday kadroya çağrılan Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan ve Yiğitcan Saybir, şampiyona kadrosuna alınmadı.

Ergin Ataman başantrenörlüğündeki ay-yıldızlı ekipte şu basketbolcular yer aldı:

Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.

Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamlayan A Milli Takım, pazartesi Letonya'nın başkenti Riga'ya gidecek.





TakımlarOGBMAYP
1 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
2 Galatasaray 3 2 1 0 6 0 7
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Kayserispor 2 0 2 0 1 1 2
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
