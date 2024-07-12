İstanbulspor efsanelerinden Dimitri'ye moral ziyareti

İstanbulspor'un unutulmaz isimlerinden Dimitri Pantezi bir süredir hastanede tedavi görüyor.
Geçtiğimiz günlerde İstanbulspor teknik heyeti ve futbolcular Dimitri'yi ziyaret etmişti. Önceki gün de İstanbulspor'un efsane isimleri eski takım arkadaşlarını ziyaret edip moral verdi.
Alpaslan Eradlı, Cemil Turan, Zorbay Kalkan, Yavuz Bentürk, Mustafa Yurttaş, Ahmet Ürkmezgil, Vedat Başaran, Oğuz Ataman ve Cengiz Apak, Dimitri'nin sağlığına kavuşması için dua ettiklerini vurgulayıp acil şifalar diledi.
Geçtiğimiz günlerde İstanbulspor teknik heyeti ve futbolcular Dimitri'yi ziyaret etmişti. Önceki gün de İstanbulspor'un efsane isimleri eski takım arkadaşlarını ziyaret edip moral verdi.
Alpaslan Eradlı, Cemil Turan, Zorbay Kalkan, Yavuz Bentürk, Mustafa Yurttaş, Ahmet Ürkmezgil, Vedat Başaran, Oğuz Ataman ve Cengiz Apak, Dimitri'nin sağlığına kavuşması için dua ettiklerini vurgulayıp acil şifalar diledi.
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