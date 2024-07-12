İstanbulspor efsanelerinden Dimitri'ye moral ziyareti

İstanbulspor'un efsane isimleri, bir süredir hastanede tedavi gören eski takım arkadaşları Dimitri Pantezi'yi ziyaret etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İstanbulspor efsanelerinden Dimitri'ye moral ziyareti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Temmuz 2024 14:36
Son güncelleme 12 Temmuz 2024 14:37
İstanbulspor'un unutulmaz isimlerinden Dimitri Pantezi bir süredir hastanede tedavi görüyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbulspor teknik heyeti ve futbolcular Dimitri'yi ziyaret etmişti. Önceki gün de İstanbulspor'un efsane isimleri eski takım arkadaşlarını ziyaret edip moral verdi.

Alpaslan Eradlı, Cemil Turan, Zorbay Kalkan, Yavuz Bentürk, Mustafa Yurttaş, Ahmet Ürkmezgil, Vedat Başaran, Oğuz Ataman ve Cengiz Apak, Dimitri'nin sağlığına kavuşması için dua ettiklerini vurgulayıp acil şifalar diledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery