İstanbulspor'dan flaş paylaşım: ''Dağ fare doğurdu!''

İstanbulspor, Çaykur Rizespor maçının ardından sosyal medyadan bir açıklama yayımladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor'dan flaş paylaşım: ''Dağ fare doğurdu!''
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02 Nisan 2024 19:41
Son güncelleme 02 Nisan 2024 19:48
Süper Lig ekibi İstanbulspor, 4-0 kaybedilen Çaykur Rizespor maçının ardından TFF'yi eleştiren bir açıklama paylaştı.

İstanbulspor, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet etti. 

İşte İstanbulspor'un o paylaşımı;

"Gerçek göreviniz olan "istifa" müessesine itibar ederek, en azından erdemli bir duruş sergileyebilmenizi dilemekle birlikte "Dağın fare doğurduğu" ve "Tuzun koktuğu" bir ortamda size de, sizin dilinizle cevap vermek gerekirse değer, "Yeterrr!"

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