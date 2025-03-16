İstanbulspor'dan farklı tarife!

Trendyol 1 Lig'in 30. haftasında İstanbulspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta İstanbulspor, Gaoussou Diarra'nın 3 golle yıldızlaştığı maçta Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti.



DIARRA YILDIZLAŞTI



Maçta gol perdesini 15. dakikada Emir Kaan Gültekin açarken Gaoussou Diarra; 27., 57. ve 77. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. İstanbulspor'un diğer golünü ise 71. dakikada Florent Loshaj kaydetti.

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, ligdeki son 5 maçında 3. galibiyetini elde etti ve puanını 46'ya yükseltti.



Gençlerbirliği ise ligde 3 maçtır kazanamamış oldu (1B 2M) ve 48 puanda kaldı.



