İstanbul'da kazanan çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'de İstanbulspor ile Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı. İşte maçtan detaylar...

Haber; Sporx.com ve AA
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İstanbul'da kazanan çıkmadı
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18 Mart 2022 19:03
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada Ankara Keçiörengücü 32. dakikada penaltıdan Emeka Eze ile öne geçerken, İstanbulspor bu gole 44. dakikada Jetmir Topalli ile karşılık verdi.

Alınan bu skorun ardından İstanbulspor 47, Ankara Keçiörengücü ise 35 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Ankara Keçiörengücü ise Bursaspor'u konuk edecek.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Emre Kargın, Deniz Turgut, Hüseyin Aylak

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya (Dk. 70 Rroca), Eslem Öztürk (Dk. 88 Mertan Caner Öztürk), Jetmir Topalli (Dk. 70 Emir Kaan Gültekin), Valon Ethemi, İbrahim Yılmaz

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Erkam Reşmen, Fatih Solmaz, Muharrem Cinan, Ackah, Taşkın Çalış (Dk. 46 Djibrilla) (Dk. 90+4 Taha Batuhan Yayıkcı), Hamza Gür (Dk. 46 Ziya Alkurt), Uzodimma, Olawoyin, Emeka Eze

Goller: Dk. 32 Emeka Eze (Penaltıdan) (Ankara Keçiörengücü), Dk. 44 Jetmir Topalli (İstanbulspor)

Sarı kart: Dk. 49 Djibrilla (Ankara Keçiörengücü)

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