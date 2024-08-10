Süper Lig'in 1. hafta maçında Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Konyaspor 3-2 kazandı.



Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri Yeşil-beyazlılar ile ilk maçlarına çıkan oyuncular kaydetti. Konyaspor'un gollerini 7. dakikada frikikten Pedrinho, 81. dakikada Danijel Aleksic ve 89. dakikada Umut Nayir kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise 48. dakikada Nuno Da Costa ve 74. dakikada Claudio Winck ile geldi.



Bu sonuçla birlikte Konyaspor, lige 3 puanla başladı. Kasımpaşa ile ilk maçından puansız ayrıldı.



Ligin ikinci haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Kasımpaşa, Hatayspor deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada TÜMOSAN Konyaspor 1-0 öne geçti. Omeruo'nun faulü sonrası ceza sahası dışından serbest vuruş kazanan TÜMOSAN Konyaspor'da Pedrinho, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1



26. dakikada Ndao sağdan taşıdığı topu içeri çevirdi. Damjanovic'in bıraktığı topa ceza sahası girişinde Pedrinho ayağının içiyle vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.



43. dakikada Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, ikinci sarı kartın ardından oyundan ihraç edildi. Uğurlu sahayı terk ederken Konyaspor yedek kulübesiyle tartışma yaşadı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada ev sahibinin golü geldi. Kasımpaşa'nın kullandığı korner sonrasında kaleci Gianniotis kendi yarı alanına gelen topu uzun pasla rakip ceza sahasına gönderdi. Savunmanın arasında topu kontrol eden Da Costa bekletmeden şutunu çekerek skoru eşitledi: 1-1



50. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Jevtovic'in kafa vuruşunu kaleci Gianniotis kornere çeldi. 51. dakikada diğer taraftan Pedrinho'nun kullandığı köşe vuruşunda doğrudan kaleye giden top direğe çarparak auta çıktı.



74. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ben Ouanes'in sağdan ortaladığı topa altı pasta yükselen Winck kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1



81. dakikada Konyaspor'un beraberlik golü geldi. Adil Demirbağ'ın orta sahadan kullandığı serbest vuruşta topu Kasımpaşa ceza sahasında kontrol eden Aleksic, düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 2-2



89. dakikada Konyaspor yeniden öne geçti. Guilherme'nin soldan ortasında Umut Nayir, altı pas önünde yükselerek kafayla topu, ağlara gönderdi: 2-3



Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Özcan Sultanoğlu



Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık Çiftpınar, Omerou, Yasin Özcan, Sadiku (Dk. 87 Gökhan Gül), Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Da Costa



TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Damjanovic, Guilherme, Jevtovic, Ufuk Akyol (Dk. 78 Oğulcan Ülgün), Ndao (Dk. 78 Prip), Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Dk. 62 Aleksic), Umut Nayir (Dk. 90+2 Adem Eren Kabak)



Goller: Dk. 7 Pedrinho, Dk. 81 Aleksic, Dk. 89 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 47 Da Costa, Dk. 74 Winck (Kasımpaşa)



Kırmızı kart: Dk. 43 Sami Uğurlu (Kulübede) (Kasımpaşa)



Sarı kartlar: Dk. 6 Omeruo, Dk. 43 Hajradinovic, Dk. 80 Winck, Dk. 85 Ben Ouanes, Sadık Çiftpınar (Maç bittikten sonra) (Kasımpaşa), Dk. 43 (Damjanovic), Dk. 67 Aleksic, Dk. 72 Pedrinho (TÜMOSAN Konyaspor)









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