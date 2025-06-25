İspanya, FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde!

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Çekya'yı 88-81 yenen İspanya, yarı finale yükseldi.Karşılaşmaya iyi başlayan Çekya, ilk periyodunu 18-12 önde geçtiği çeyrek final mücadelesinin devre arasına da 44-33 üstün gitti. İkinci devrenin başında skor üstünlüğünü korumaya devam eden Çekler, final periyoduna 66-61 önde girdi. Son çeyrekte etkili hücum eden ve sert savunmayla rakibini zor şutlara yönlendiren İspanya, mücadeleden 88-81 galip ayrıldı.Turnuvanın son finalisti İspanya, yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu. Madalya şansını yitiren Çekya ise 5-8'incilik klasman maçında Litvanya ile eşleşti.Şampiyonada yarı final ve klasman müsabakaları, 27 Haziran Cuma günü oynanacak.Barış ve DostlukMartin Horozov (Bulgaristan), Silvia Marziali (İtalya), Peter Praksch (Macaristan)Ortiz 2, Pueyo 2, Torrens 14, Araujo, Fam, Buenavida 7, Etxarri 7, Ayuso 20, Vilaro, Carrera 31, Ginzo 5Hamzova 20, Vyoralova, Vorackova 7, Cechova 13, Reisingerova 10, Zeithammerova, Pospisilova, Andelova 2, Stoupalova 6, Hanusova, Holesinska 2312-1833-4461-66Beş faulle çıkanlar: 33.10 Reisingerova, 35.03 Stoupalova (Çekya)