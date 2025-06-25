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İspanya, FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde!

FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde İspanya, Çekya'yı 88-81 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

calendar 25 Haziran 2025 21:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İspanya, FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde!
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2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Çekya'yı 88-81 yenen İspanya, yarı finale yükseldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Çekya, ilk periyodunu 18-12 önde geçtiği çeyrek final mücadelesinin devre arasına da 44-33 üstün gitti. İkinci devrenin başında skor üstünlüğünü korumaya devam eden Çekler, final periyoduna 66-61 önde girdi. Son çeyrekte etkili hücum eden ve sert savunmayla rakibini zor şutlara yönlendiren İspanya, mücadeleden 88-81 galip ayrıldı.

Turnuvanın son finalisti İspanya, yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu. Madalya şansını yitiren Çekya ise 5-8'incilik klasman maçında Litvanya ile eşleşti.


Şampiyonada yarı final ve klasman müsabakaları, 27 Haziran Cuma günü oynanacak.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Martin Horozov (Bulgaristan), Silvia Marziali (İtalya), Peter Praksch (Macaristan)

İspanya: Ortiz 2, Pueyo 2, Torrens 14, Araujo, Fam, Buenavida 7, Etxarri 7, Ayuso 20, Vilaro, Carrera 31, Ginzo 5

Çekya: Hamzova 20, Vyoralova, Vorackova 7, Cechova 13, Reisingerova 10, Zeithammerova, Pospisilova, Andelova 2, Stoupalova 6, Hanusova, Holesinska 23

1. Periyot: 12-18

Devre: 33-44

3. Periyot: 61-66

İspanya: 88 - Çekya: 81

Beş faulle çıkanlar: 33.10 Reisingerova, 35.03 Stoupalova (Çekya)


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