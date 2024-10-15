İsmail Yüksek'e Roma kancası!

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Son olarak sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla pek çok takımın ilgisini çeken İsmail Yüksek için İtalya'dan Roma devreye girdi.
MOU'DAN BİLGİ ALDILAR
İsmail Yüksek'e Benfica'nın ardından Roma talip oldu. İtalyan temsilcisi, Jose Mourinho'dan yıldız isim hakkında bilgi aldı.
OCAK AYINDA TEKLİF
Roma'nın Ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi.
Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, 2021- 2024 yılları arasında İtalyan ekibini çalıştırmış ve 2022'de UEFA Konferans Ligi'ni kazanmıştı.
Son olarak sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla pek çok takımın ilgisini çeken İsmail Yüksek için İtalya'dan Roma devreye girdi.
MOU'DAN BİLGİ ALDILAR
İsmail Yüksek'e Benfica'nın ardından Roma talip oldu. İtalyan temsilcisi, Jose Mourinho'dan yıldız isim hakkında bilgi aldı.
OCAK AYINDA TEKLİF
Roma'nın Ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi.
Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, 2021- 2024 yılları arasında İtalyan ekibini çalıştırmış ve 2022'de UEFA Konferans Ligi'ni kazanmıştı.