İsmail Yüksek'e Roma kancası!

İtalyan ekibi Roma, Fenerbahçe'den İsmail Yüksek için devreye girdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Yüksek'e Roma kancası!
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15 Ekim 2024 10:09
Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla pek çok takımın ilgisini çeken İsmail Yüksek için İtalya'dan Roma devreye girdi.

MOU'DAN BİLGİ ALDILAR

İsmail Yüksek'e Benfica'nın ardından Roma talip oldu. İtalyan temsilcisi, Jose Mourinho'dan yıldız isim hakkında bilgi aldı.

OCAK AYINDA TEKLİF

Roma'nın Ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi.

Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, 2021- 2024 yılları arasında İtalyan ekibini çalıştırmış ve 2022'de UEFA Konferans Ligi'ni kazanmıştı.

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