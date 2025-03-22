İsmail Yüksek: 'Bizim yerimiz A Ligi'

UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanşında pazar günü deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak Türkiye A Milli Futbol takımı oyuncusu İsmail Yüksek, hedeflerinin A Ligi'ne çıkmak olduğunu söyledi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İsmail Yüksek, karşılaşmanın oynanacağı Puskas Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"A LİGİ'NE ÇIKMAK İSTİYORUZ"
Milli futbolcu İsmail Yüksek maça hazır olduklarını belirterek "İlk maçta bize yakışan bir mücadele verdik, skor avantajıyla buraya geldik. Bu avantajı iyi kullanmamız gerekiyor. Söylemem gereken bir şey var hep söyleyeceğim takımımızda güzel bir aile ortamı var, buraya gelmek hem büyük gurur hem de çok keyifli. Yarın da aynı isteği ortaya koyup, buradan istediğimiz skorla ayrılıp hak ettiğimiz A Ligi'ne çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"KARİYERİMDE İLK KEZ OLDU"
İsmail, bu sene yaşadığı sakatlıkların hatırlatılması üzerine "Bu sene benim için şanssızlıklarla geçti. Son 3 senede 120'nin üzerinde maça çıktım. Futbolun içinde bunlar ne yazık ki var. Kariyerimde belki de ilk defa adale sakatlığı yaşadım, üst üste iki kez oldu. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Maçlarda takımımı yalnız bırakmak beni çok üzüyor. Şu an gayet iyiyim. İlk maçta forma giyme şansım oldu, hocam bana güvendi ve oyuna attı. Yarın da görev verilirse hazır olduğumu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.
"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI"
İsmail, sözlerini şöyle tamamladı "Avrupa Şampiyonası'nda kalitemizi gösterdik, yarı finalin kapısından döndük. Belki daha iyisi olabilirdi. İyi takımlarla mücadele ettik, farkımızı ortaya koyduk. A Ligi'nde de iyi takımlarla mücadele etmek bizim için heyecan verici olacak. Bu nedenle yarınki maç bizim için çok önemli. Çok değerli oyuncularla oynuyorum, hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda. Bu daha çok hırslanmamı sağlıyor. Bunun sonucunda kazanan takım oluyor. Önemli olan kimin oynadığı değil takımın kazanması." dedi.
İsmail Yüksek, karşılaşmanın oynanacağı Puskas Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"A LİGİ'NE ÇIKMAK İSTİYORUZ"
Milli futbolcu İsmail Yüksek maça hazır olduklarını belirterek "İlk maçta bize yakışan bir mücadele verdik, skor avantajıyla buraya geldik. Bu avantajı iyi kullanmamız gerekiyor. Söylemem gereken bir şey var hep söyleyeceğim takımımızda güzel bir aile ortamı var, buraya gelmek hem büyük gurur hem de çok keyifli. Yarın da aynı isteği ortaya koyup, buradan istediğimiz skorla ayrılıp hak ettiğimiz A Ligi'ne çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"KARİYERİMDE İLK KEZ OLDU"
İsmail, bu sene yaşadığı sakatlıkların hatırlatılması üzerine "Bu sene benim için şanssızlıklarla geçti. Son 3 senede 120'nin üzerinde maça çıktım. Futbolun içinde bunlar ne yazık ki var. Kariyerimde belki de ilk defa adale sakatlığı yaşadım, üst üste iki kez oldu. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Maçlarda takımımı yalnız bırakmak beni çok üzüyor. Şu an gayet iyiyim. İlk maçta forma giyme şansım oldu, hocam bana güvendi ve oyuna attı. Yarın da görev verilirse hazır olduğumu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.
"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI"
İsmail, sözlerini şöyle tamamladı "Avrupa Şampiyonası'nda kalitemizi gösterdik, yarı finalin kapısından döndük. Belki daha iyisi olabilirdi. İyi takımlarla mücadele ettik, farkımızı ortaya koyduk. A Ligi'nde de iyi takımlarla mücadele etmek bizim için heyecan verici olacak. Bu nedenle yarınki maç bizim için çok önemli. Çok değerli oyuncularla oynuyorum, hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda. Bu daha çok hırslanmamı sağlıyor. Bunun sonucunda kazanan takım oluyor. Önemli olan kimin oynadığı değil takımın kazanması." dedi.