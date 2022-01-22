Fenerbahçe, son maçında Altay'ı yenerek kötü gidişe dur demişti. Bu galibiyetle ayağa kalkan Fenerbahçe 'de gözler zorlu Sivas deplasmanına çevrildi. Kanarya, bu karşılaşma öncesi son antrenmanını dün sabah saatlerinde gerçekleştirdi.



İsmail Kartal, idmanın ardından oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Tecrübeli teknik adam, "Altay karşısında çok önemli bir galibiyet aldık. İşleri yoluna koymaya başladığımızı sadece sonuçla değil, oyunumuzla da gösterdik. Bu sonucun tesadüf olmadığını, Sivas deplasmanında kanıtlayalım. Galibiyet serisi yakalamak, sezonun bundan sonraki bölümü için bize büyük destek sağlayacak" dedi.



'Şartlar zorlu ama...'



Başarılı hoca, Sivas maçı sonrası lige verilecek olan Milli maç arasını hatırlatarak, "Birçoğunuz burada kalacaksınız. Hep birlikte dinlenme, daha rahat çalışma şansı bulacağız. Bu araya 3 puan alıp moralli girmek, Antalya'daki kampımızın çok daha güzel bir ortamda geçmesini sağlayacak. Yaralarımızı daha kolay sarabileceğiz. Eksiklerimiz var ama rakibimizin de önemli oyuncuları yok. Sivas'ta hava şartları alışık olmadığımız şartlarda ancak gereken mücadeleyi ortaya koyup istediğimiz sonucu alacağımıza eminim" diye konuştu.





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