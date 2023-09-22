İsmail Kartal için TBMM'ye başvuru: Taktik değişsin

Konya'da yaşayan bir kişi, 2 Haziran'da TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak, Fenerbahçe'nin sahaya diziliş taktiğinin değiştirilmesini istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal için TBMM'ye başvuru: Taktik değişsin
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22 Eylül 2023 14:19
Son güncelleme 22 Eylül 2023 14:45
TBMM Dilekçe Komisyonuna yapılan bir başvuru günün konusu oldu.

Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikâyetlerini inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonuna 15 Mayıs-22 Ağustos 2023 arasında 1154 başvuru yapıldı.

İlginç dilekçeler arasında Fenerbahçe'nin saha diziliş taktiğinin değiştirilmesi isteği en dikkat çekicisiydi.

Yanıt olarak ise "3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile TBMM İçtüzüğü'nün 116. maddesi uyarınca dilekçe hakkında Komisyonumuzca başka bir işlem yapılamayacağına karar verildi" ifadesi kullanıldı.

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