İsmail Kartal: 'Galatasaray'ı iyi oyunla yenmek istiyoruz'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayla ilgili konuşan İsmail Kartal "Buralara gelmek kolay değil. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hep beraber, birbirimize olan saygımızla birlikte çok iyi çalışarak buraya geldik. Çok önemli bir maçımız var. Derbinin favorisi yoktur. Biz kendi futbolumuzu oynayacağız. Hafta başından beri taraftarlarımıza sabırlı olmalarını söylüyorum. Disiplinli oynayacağız. Kazanmak için sahada olacağız. Taraftarlarımızın müthiş desteğiyle kazanmak istiyoruz. Tüm planlarımız bu yönde. Karşımızdaki de Galatasaray. Önemli bir derbi. Derbiler iz bırakır her zaman. İyi futbolla tüm taraftarlarımıza, tüm camiamıza iyi bir iz bırakarak maçı tamamlamak istiyoruz." dedi.



İsmail Kartal "Derbiler ezelden beri gelen rakibimiz. Onlar bizsiz, biz onlarsız olamayız. Aynı şehrin iki büyük takımı. Kendi evimizde oynuyoruz. Bu maçların bir favorisi yoktur. Biz iyi hazırlandık. Takımıma güveniyorum. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Disiplini olacağız. Taraftarın da sabırlı olması lazım. Bizleri desteklemelerini istiyoruz. Bunun için geldiler. Kendimize yakışır mücadeleyle kazanmak istiyoruz. İnşallah başarırız." diyerek sözlerini noktaladı.





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