İsmail Kartal'dan öğrencilerine net uyarı! 'Yeni bir seri yakalamalıyız'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fatih Karagümrük maçı öncesi öğrencileriyle bir toplantı yaptı. Tecrübeli çalıştırıcının, "Milli ara dönüşleri her takım için zor olmuştur. Tam konsantrasyonla sahada olmanızı istiyorum" dediği öğrenildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İsmail Kartal'dan öğrencilerine net uyarı! 'Yeni bir seri yakalamalıyız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Kasım 2023 09:30
Trendyol Süper Lig'de son iki maçında 5 puan kaybeden, Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, milli ara sonrasında bugün oynayacakları Fatih Karagümrük maçında öğrencilerinden tam konsantrasyonla sahada olmalarını istedi.

"TARAFTARI MUTLU EDELİM"

Kayıplara rağmen araya lider girmenin kendilerine moral kazandırdığını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Trabzonspor maçında çok iyi değildik. Bunu bir yol kazası olarak görmenizi daha önce de söylemiştim. Ama Adana Demirspor karşılaşmasının tek hakimi bizdik. Kazanmak için her şeyi yaptık ama tek eksiğimiz goldü. Milli ara dönüşleri her takım için zor olmuştur. Taraftarımızı son maçlarda üzdük. Şimdi Fatih Karagümrük'ü yenerek onları mutlu etme zamanı. Tam konsantrasyonla sahada olmanızı istiyorum. Eski etkili oyunumuzu sahaya koyarak galip gelip, seri için ilk adımı atmalıyız" dediği öğrenildi.

"HERKESE GÖSTERELİM"

Oyuncularıyla yaptığı toplantıda eksiklere de dikkat çektiği belirlenen sarı-lacivertli takımın teknik patronunun şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

"Eksiklerimizin bazıları döndü, bazılarının sakatlığı devam ediyor. Ama siz de biliyorsunuz ki ben sezon başından itibaren hepinize şans vermeye çalışıyorum. Bizim çok güçlü ve geniş bir kadromuz var. Hepinizin her an oynayacakmış gibi kendinizi hazır tuttuğunuzu biliyorum. Karagümrük maçında da sahaya çıkacak isimlerin görevini eksiksiz yapacağından eminim. Kazanarak, milli araya iyi değerlendirdiğimizi herkese gösterelim."  




 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery