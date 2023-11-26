Trendyol Süper Lig'de son iki maçında 5 puan kaybeden, Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, milli ara sonrasında bugün oynayacakları Fatih Karagümrük maçında öğrencilerinden tam konsantrasyonla sahada olmalarını istedi.
"TARAFTARI MUTLU EDELİM"
Kayıplara rağmen araya lider girmenin kendilerine moral kazandırdığını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Trabzonspor maçında çok iyi değildik. Bunu bir yol kazası olarak görmenizi daha önce de söylemiştim. Ama Adana Demirspor karşılaşmasının tek hakimi bizdik. Kazanmak için her şeyi yaptık ama tek eksiğimiz goldü. Milli ara dönüşleri her takım için zor olmuştur. Taraftarımızı son maçlarda üzdük. Şimdi Fatih Karagümrük'ü yenerek onları mutlu etme zamanı. Tam konsantrasyonla sahada olmanızı istiyorum. Eski etkili oyunumuzu sahaya koyarak galip gelip, seri için ilk adımı atmalıyız" dediği öğrenildi.
"HERKESE GÖSTERELİM"
Oyuncularıyla yaptığı toplantıda eksiklere de dikkat çektiği belirlenen sarı-lacivertli takımın teknik patronunun şu ifadeleri kullandığı belirtildi:
"Eksiklerimizin bazıları döndü, bazılarının sakatlığı devam ediyor. Ama siz de biliyorsunuz ki ben sezon başından itibaren hepinize şans vermeye çalışıyorum. Bizim çok güçlü ve geniş bir kadromuz var. Hepinizin her an oynayacakmış gibi kendinizi hazır tuttuğunuzu biliyorum. Karagümrük maçında da sahaya çıkacak isimlerin görevini eksiksiz yapacağından eminim. Kazanarak, milli araya iyi değerlendirdiğimizi herkese gösterelim."
"TARAFTARI MUTLU EDELİM"
Kayıplara rağmen araya lider girmenin kendilerine moral kazandırdığını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Trabzonspor maçında çok iyi değildik. Bunu bir yol kazası olarak görmenizi daha önce de söylemiştim. Ama Adana Demirspor karşılaşmasının tek hakimi bizdik. Kazanmak için her şeyi yaptık ama tek eksiğimiz goldü. Milli ara dönüşleri her takım için zor olmuştur. Taraftarımızı son maçlarda üzdük. Şimdi Fatih Karagümrük'ü yenerek onları mutlu etme zamanı. Tam konsantrasyonla sahada olmanızı istiyorum. Eski etkili oyunumuzu sahaya koyarak galip gelip, seri için ilk adımı atmalıyız" dediği öğrenildi.
"HERKESE GÖSTERELİM"
Oyuncularıyla yaptığı toplantıda eksiklere de dikkat çektiği belirlenen sarı-lacivertli takımın teknik patronunun şu ifadeleri kullandığı belirtildi:
"Eksiklerimizin bazıları döndü, bazılarının sakatlığı devam ediyor. Ama siz de biliyorsunuz ki ben sezon başından itibaren hepinize şans vermeye çalışıyorum. Bizim çok güçlü ve geniş bir kadromuz var. Hepinizin her an oynayacakmış gibi kendinizi hazır tuttuğunuzu biliyorum. Karagümrük maçında da sahaya çıkacak isimlerin görevini eksiksiz yapacağından eminim. Kazanarak, milli araya iyi değerlendirdiğimizi herkese gösterelim."