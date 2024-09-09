Ismail Jakobs, Galatasaray'ı endişelendirdi!

Galatasaray'ın yeni transferi Ismail Jakobs, Senegal Milli Takımı'nda sakatlık yaşadı. Burundi maçının 90. dakikasında kenara geldi.

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Ismail Jakobs, Galatasaray'ı endişelendirdi!
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09 Eylül 2024 18:24
Senegal, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçında Burundi ile karşılaştı. Bingu Stadyumu'nda oynanan maçı Senegal Ismaila Sarr'ın 71. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

Galatasaray'ın Monaco'dan kadrosuna kattığı Senegalli Ismail Jakobs, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Tecrübeli sol bek, müsabakanın 90. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Jakobs için ilk olarak sedye istense de oyuncu sedyeye ihtiyaç duymadan kenara geldi. Senegalli oyuncunun durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



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