İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası tamamlandı

Erzurum'da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası tamamlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2024 17:47
Erzurum'da, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen "İşitme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası" tamamlandı.

Erzurum'da gerçekleştirilen ve 14 ilden 38 sporcunun yer aldığı şampiyonada dereceye giren sporcular, 2-12 Mart tarihlerinde yapılacak "20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları"nda Türkiye'yi temsil edecek.

Başhakem İbrahim Yılmaz, AA muhabirine, İşitme Engelli Satranç Şampiyonası'nın sonuna geldiklerini söyledi.

Şampiyonanın kadın ve erkek olmak üzere 2 kategoride yapıldığını anlatan Yılmaz, "Kadınlarda 6 tur, erkeklerde 5 tur yapıldı. Tur sonucu dereceye giren sporcular, Türkiye İşitme Engelli Milli Takımı'na seçildi." dedi.

Dereceye giren sporcuların madalyalarını aldığını dile getiren Yılmaz, sporcuların 2-12 Mart tarihlerinde Erzurum'da düzenlenecek "20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları"nda Türkiye'yi temsil edeceğini aktardı.

Seçmelerde milli takıma girmeye hak kazanan sporcular şöyle:

Ahmet Taha İnal

Ahmet Oğuz Coşar

Oktay Kılıç

Mahfuz Ateş

Onur Üzülgü

Alparslan Coşar

Ayşe Uyanık

Fatma Çapaklı

Gizem Son Uyanık

Melike Yenice

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery