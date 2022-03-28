Işın Çelebi: 'Ali Sami Yen'i rüyamda gördüm'

Galatasaray'da son gerçekleştirilen seçimde başkanlığa adaylığını koayan ancak daha sonra geri çekilen Işın Çelebi, Sabah'a önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"ALİ SAMİ YEN'İ RÜYAMDA GÖRDÜM"



Galatasaray'da ibra edilmemenin ne kadar acı ve yaralayıcı olduğunu derinden yaşamış biriyim. Adnan Polat döneminde ikinci başkanlık yaparken bizzat bunu yaşamıştım. 2011'den sonra Galatasaray bir çürüme sürecine girdi. İbra konusu bir silahlanma haline geldi. Galatasaray'a birlik-beraberlik lazım. Acil olarak el ele vermeliyiz.



"Dün gece Ali Sami Yen'i rüyamda gördüm. 'Ne duruyorsunuz, bu bölünmeye neden müdahale etmiyorsunuz?' diyerek bana tepki gösterdi. O dönem bize büyük haksızlık yaptılar. Hakimler bana 'Ne suç işlediniz?' dedi. Ben de 'Stadı yaptık. Riva'nın bütün izinlerini aldık. Florya'daki ödemeleri gerçekleştirdik. 70 milyonluk borcumuz vardı. Galatasaray'ın isim hakkını 100 milyon dolara sattık. Galatasaray tarihinde ilk kez artıya geçtik. Bu yüzden ibra etmediler' diye cevap verdim. Artık geçmiş geçmişte kaldı. Beraber hareket etmek lazım. Nedenler üzerinde durmak doğru değil. Ben Galatasaray'a en iyi hizmet eden 10 isimden biriyimdir."



"BİRLİK BERABERLİĞİ SAĞLAYIP TEK ADAY ÇIKARMALIYIZ"



Başkan adaylığımı renk seçimlerinden önce geri çekmiştim. Çünkü camiada bölünmüşlük olduğunu fark etmiştim. O dönem Adnan Polat, Yiğit Şardan'ı, Mustafa Cengiz ise İbrahim Özdemir'i aday yapmıştı. Ben de Hz. Süleyman'ın çocuk kıssasında olduğu gibi Galatasaray'ın parçalanmasına yüreğim el vermediği için adaylığımı geri çektim. Ancak maalesef sonrasında bölünmüşlüğün olduğunu görerek haklı çıktık.



Bizim artık birlik beraberliği sağlayıp tek aday çıkarmamız gerekiyor. Ben daha önceki seçimde de tek aday çıkarmamız gerektiğini savundum. Bizim artık Galatasaray'ı yeniden ayağa kaldırmamız gerekiyor. Galatasaray, TFF ve hakemlerin oyuncağı olmuş durumda. Son Gaziantep maçında Kerem'e yapılanlar, verilen penaltı bunları gösteriyor. Galatasaray camiası olarak birleşmeliyiz.









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