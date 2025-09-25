Phoenix Suns sahibi Mat Ishbia, eski yıldızı Kevin Durant ve onun takımdan gönderilme süreci hakkında konuştu.Ishbia, Durant dönemine geri dönüp bakmadığını açıkça belirtti. ESPN'in NBA Today programında konuşan Ishbia, Durant'in kariyerine büyük saygı duyduğunu ancak takımın gelecekteki vizyonuna uymadığını dile getirdi. Suns sahibi, takas sonrası kadroya katılan isimlere güvendiğini ve yeni yapıdaki Phoenix'in geleceğe hazır olduğunu söyledi.diyen Ishbia, şöyle devam etti:Ishbia, Suns'ın sadece galibiyet sayısına odaklanan bir yaklaşım yerine, takım kimyası, kültürü ve dengeli bir yapı kurmayı öncelik haline getirdiğini vurguladı:Bradley Beal, Suns macerasının ardından Los Angeles Clippers'a geçti. Durant ise yeni takımı Houston Rockets'ta yeni bir sayfa açarak takımı bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Durant'in gidişi Phoenix için büyük bir kayıp olsa da Suns, yıldız oyuncularla kısa vadeli başarı denemeleri yerine uzun vadeli bir vizyon inşa etmeyi tercih ediyor.