Phoenix Suns sahibi Mat Ishbia, eski yıldızı Kevin Durant ve onun takımdan gönderilme süreci hakkında konuştu.
Ishbia, Durant dönemine geri dönüp bakmadığını açıkça belirtti. ESPN'in NBA Today programında konuşan Ishbia, Durant'in kariyerine büyük saygı duyduğunu ancak takımın gelecekteki vizyonuna uymadığını dile getirdi. Suns sahibi, takas sonrası kadroya katılan isimlere güvendiğini ve yeni yapıdaki Phoenix'in geleceğe hazır olduğunu söyledi.
"Muazzam bir oyuncu, bunu kimse sorgulayamaz. Ama geleceğe yönelik planlarımızda yaptığımız şeylere uyan bir parça değildi," diyen Ishbia, şöyle devam etti: "Kariyeri harika geçti, ancak bizim ileriye dönük yapmak istediklerimize uygun değildi. Ona en iyi dileklerimizi sunuyoruz ama kadromuza kattığımız oyuncuları çok seviyoruz."
Ishbia, Suns'ın sadece galibiyet sayısına odaklanan bir yaklaşım yerine, takım kimyası, kültürü ve dengeli bir yapı kurmayı öncelik haline getirdiğini vurguladı:
"Çok iyi oyuncular aldık. Dillon Brooks sert, kazanma odaklı bir oyuncu. Bunu seviyoruz, burada kurmamız gereken yapı bu. Jalen Green gibi potansiyeli olan 23 yaşında bir oyuncumuz var. Ayrıca 10. sıra seçimi Khaman Maluach'u kadroya kattık. Bu süreç zaman alacak, bir gecede olmayacak ama Phoenix olarak geleceğe dair çok iyi hissediyoruz."
Bradley Beal, Suns macerasının ardından Los Angeles Clippers'a geçti. Durant ise yeni takımı Houston Rockets'ta yeni bir sayfa açarak takımı bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Durant'in gidişi Phoenix için büyük bir kayıp olsa da Suns, yıldız oyuncularla kısa vadeli başarı denemeleri yerine uzun vadeli bir vizyon inşa etmeyi tercih ediyor.
