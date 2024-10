İrfan Can Kahveci: 'Kaleci bizi izlememiş'

A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci, İzlanda karşısında alınan galibiyetin ardından konuştu.



İrfan Can Kahveci, "Zor bir yolculuk, sıkıntılı bir zemin ama bizim genlerimizde var bu, bir ilki başardık. Bu jenerasyon ilkleri başarmayı seviyor. Maçtan önce de, 1-0 olunca da inandık. Bu maçı kazanacağımızın farkındaydık." ifadelerini kullandı.



Açıklamalarına devam eden yıldız futbolcu, "İki maçta da gol atmak muhteşemdi. Bunu göstermeye ihtiyacım vardı. Çok mutluyum." diye konuştu.



Hakan Çalhanoğlu'nun kaçırdığı ilk penaltıya değinen İrfan Can Kahveci, "Hakan'a belki bizim nazarımız değdi ama orada kaydığında da olabilir dedim. Bizim kaptanımız, çok önemli bir oyuncu. Çok üzüldü ama önemli olmadığını söyledim. İkinci penaltıyı attı. Bugün kazandık. En önemlisi buydu." sözlerini sarf etti.



İrfan Can Kahveci, "Geçen maç kolay bir gol demiştim, bugün de zoru denemek istedim. Kaleci bizi izlememiş diyebilirim. Kerem, uzağa çok iyi vurur. Ben, yakına iyi vururum. Biz maçtan önce analizini yapıyoruz. Kerem de maçtan sonra, "Hangisi daha güzel?" dedi. Benimki daha önemli, onunki daha güzel diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.



Milli futbolcu, son olarak, "Çok gurur duyuyorum takımla, inançlı bir takım vardı. Herkesle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.