İtalya'da cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, tehdit, gasp, yolsuzluk gibi suçlar nedeniyle Inter ve Milan taraftar gruplarına yönelik soruşturma devam ediyor.
Soruşturma Yargıcı Domenico Santoro, Corriere della Sera'ya yaptığı açıklamada soruşturmanın kulüp yönetimlerine uzanabileceğini bildirdi. Yargıç Domenico Santoro, "Yalnızca kamu düzeni için değil, son derece tehlikeli bir durum var. Inter taraftarlarına yönelik kontrollerin yetersiz olduğu belgelendi. Stada açılan yer altı VIP kapısından stada usulsüz taraftar alındığı da tespit edildi" bilgisini verdi.
İSTANBUL İÇİN 1000 BİLET AZ
Inter'in 10 Haziran'da İstanbul'da M.City ile oynadığı Şampiyonlar Ligi finalinden önce Teknik Direktör Simone Inzaghi ile taraftar lideri Marceo Ferdico arasında geçen konuşma da iddianameye girdi. Ferdico, fi nal için verilen 1000 bileti az bulduğunu en az 200 bilet daha verilmesi gerektiğini söyledi. Inzaghi, Ferri, Zanetti ve Marotta ile görüşüp kendisine yardımcı olacağı sözünü verdi. Daha sonra gruba 500 bilet daha gönderip, toplam 1500 bilet temin edildi
600 EURODAN VERİRİM, 800'E SATARSIN
Telefon dinlemelerine takılan konuşmalarda karaborsa bilet satışları da netleşti. Biletlerin 'Küçük bir hazine'ye benzetildiği konuşmada, "Bileti 600 eurodan veririm, 800'e satarsın. 200'ü cebe koyarsın" diyalogları da iddianameye girdi. Yargıç, stadyumdaki ekonomik faaliyetlerin yasal kontrolün dışına çıktığını da bildirdi. Bu durumun kulüple organize şekilde düzenlendiğinin tespit edilmesi halinde ise soruşturmanın selameti için yönetimlerin yerine kayyım atanacağı bilgisi verildi.
SKRİNİAR'A TEHDİT
Inter'den, PSG'ye transfer olan Slovak oyuncu Milan Skriniar'ın da tehdit edildiği iddianameye girdi. Inter'in taraftardan sorumlu menajeri Massimiliano Silva, Slovak oyuncuyu taraftar grubunun lideri Ferdico ile bir barda buluşturdu. Toplantı çıkışında Ferdico, "Neyse, gidiyor... O zaten yüzde yüz kararını vermiş" açıklamasını yaptı. Oyuncunun gergin ve korku içinde olduğu da dikkat çekmişti.
KESİNLİKLE KUSUR VAR
Soruşturmayı yürüten Savcı Paolo Storari ve meslektaşı Sara Ombra ise şu açıklamayı yaptı: "Ekonomik ilişkilerde ihmalkarca veya korkutma da olsa yasa dışı hareketler olmuştur. Kesinlikle kusurlar vardır ve organizasyon değişmezse bu devam edecektir. Stadyumların bu tür olayların olmadığı yerler haleni geldiğinden emin olmalıyız."
KAPTANLA GÖRÜŞMÜŞ
Milan Savcısı Marcello Viola, operasyonda tutuklanan 19 kişi arasında yer alan Milan Ultras Grubu'nun lideri Luca Lucci'nin Şubat 2023'te takım kaptanı Davide Calabria ile buluştuğunu ancak henüz konuşmanın içeriğinin bilinmediğini açıkladı. Lucci'nin sadece Calabria değil, teknik direktör Inzaghi ve bazı oyuncularla da görüştüğü belirtildi.
Inter ve Milan'a kayyım yolda!
İtalya'da Inter ve Milan taraftar gruplarına yönelik cinayet, gasp ve yolsuzluk suçlarıyla ilgili soruşturmada kulüp yönetimlerine kadar uzanabilecek ciddi iddialar gündeme geldi.
Son güncelleme 02 Ekim 2024 09:36
İtalya'da cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, tehdit, gasp, yolsuzluk gibi suçlar nedeniyle Inter ve Milan taraftar gruplarına yönelik soruşturma devam ediyor.
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