Inter Miami'de Lionel Messi imzaya yakın!

Inter Miami, Lionel Messi ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.



The Athletic'te yer alan habere göre, Inter Miami, Lionel Messi'nin 2025 yılının aralık ayında bitecek sözleşmesini 2026'ya kadar uzatmak istiyor.



Inter Miami ve 37 yaşındaki futbolcunun yeni sözleşme için yaptığı görüşmelerin ileri düzeyde olduğu ve Messi'nin kısa süre içerisinde yeni sözleşme imzalamasının beklendiği yazıldı.



2023 yılında Inter Miami'ye imza atan Lionel Messi, MLS ekibinde çıktığı 48 maçta 42 gol attı ve 21 asist yaptı.



