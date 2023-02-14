Inter deplasmanda beklemediği puan kaybetti

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Emirhan İlkhan'ın takımı Sampdoria ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

, Fotoğraf; EPA
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Inter deplasmanda beklemediği puan kaybetti
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14 Şubat 2023 00:46
Serie A'nın 22. haftasında Inter, deplasmanda Sampdoria'ya konuk oldu.

Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona ererken Inter zirve takibinde büyük yara aldı.

Inter, rakip kaleye gerçekleştirdiği 24 gol girişiminden de faydalanamazken kaleyi bulan 4 şutta da başarıya ulaşamadı. Mücadelede Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de maça başlayıp 90 dakika sahada kalırken Sampdoria'da ise Emirhan İlkhan mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla 2. sıradaki Inter, puanını 44'e çıkardı ve lider Napoli ile arasındaki puanın 15'e çıkmasına engel olamadı. Sampdoria ise 11 puana yükseldi ve sondan ikinci sırada haftayı kapattı.

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