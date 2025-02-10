Inter'den gizli transfer: 16 milyon euro!

Inter, Dinamo Zagreb'in 21 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Petar Sucic'i sezon sonu için kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Inter'den gizli transfer: 16 milyon euro!
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10 Şubat 2025 12:42
Inter, Dinamo Zagreb'in 21 yaşındaki yetenekli oyuncusu Petar Sucic'in transferi için anlaşmaya vardı.

İtalya basınında yer alan habere göre; 21 yaşındaki defansif orta saha Sucic için Inter, Dinamo Zagreb'e 16 milyon euro bonservis ödemesi yapacak.

Kulüpler arasında anlaşma sağlanmasının ardından Hırvat milli oyuncu, Milano'ya giderek sağlık kontrolünden geçti. Sucic'in Inter ile Fiorentina arasında Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak maçta da tribünde olacağı belirtildi.

DÜNYA KULÜPLER KUPASI'NDA OYNAYACAK

Sucic'in sezonun bitmesinin ardından ABD'de düzenlenecek 32 takımlı yeni Kulüpler Dünya Kupası'nda Inter formasını giyeceği belirtildi.

17 MAÇTA 6 GOLLÜK KATKI

Bu sezon Dinamo Zagreb'in as oyuncusu haline gelen Sucic, bu sezon oynadığı 17 resmi maçta 3 gol atıp 2 asist yaptı.


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