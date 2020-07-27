İngiltere Premier Lig rekorlarla sona erdi

- Leicester Cityli Vardy, Premier Lig tarihinin en yaşlı gol kralı oldu

- Chelsea ve Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi biletini aldı

- Ligden düşen takımlar belli oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 ay ara verilen ve son haftaları seyircisiz oynanan, birçok rekorun kırıldığı İngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonu sona erdi.İngiltere Premier Lig'deki, 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Alman teknik adam Jürgen Klopp'un 2015'ten beri çalıştırdığı Liverpool, son şampiyonluğunu 1989-1990 sezonunda yaşamıştı., İngiltere Birinci Ligi tarihinde şampiyonluk yaşayanolmayı başardı.Ligin bitimine, böylece son 5 maç öncesi şampiyonluğu garantileyen Manchester United (1907-1908 ve 2000-2001), Everton (1984-1985) ve Manchester City'nin (2017-2018) paylaştığı İngiltere ligi rekorunun yeni sahibi oldu.Merseyside ekibi, 1888'den itibaren düzenlenen İngiltere Birinci Ligi'ndeki 19, organizasyonunJürgen Klopp'un öğrencileri, 9 Şubat 2019'dan beri'Kırmızılar' lakaplı takım,Leicester City'de forma giyen İngiliz futbolcu Jamie Vardy, attığı 23 golle 2019-2020 sezonunda gol kralı olarak altın ayakkabıyı aldı. Jamie Vardy, 33 yaşında gol kralı olarak, Premier Lig'de altın ayakkabıyı alan en yaşlı futbolcu unvanını da elde etti.En çok gol atan futbolcular sıralamasında Vardy'yi Arsenallı Pierre Emerick Aubameyang (22 gol), Southamptonlı Danny Ings (22 gol), Manchester Cityli Raheem Sterling (20 gol) ve Liverpoollu Muhammed Salah (19) takip etti.Londra ekibi Arsenal, 86'sı sarı ve 5'i kırmızı olmak üzere 91 kartla bu sezon en çok kart gören takım olurken, Liverpool 1 kırmızı, 38 sarı kartla ligde en az kart gören takım unvanını aldı.Manchester City, 102 golle Premier Lig 2019-2020 sezonunun en çok gol atan takımı olurken, City'yi 85 golle Liverpool ve 69 golle Chelsea takip etti.İngiltere'yi UEFA Şampiyonlar Lig'inde temsil edecek takımlar Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Chelsea oldu.UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesini ligin son haftasına kadar sürdüren, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City ise ligi 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.İngiltere'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek son takım İngiltere Federasyon Kupası finalinde oynanacak Arsenal-Chelsea karşılaşmasının ardından belli olacak.Norwich City, önceki haftalarda küme düşen ilk takım olurken, Premier Lig'de son hafta oynanan karşılaşmaların ardından Watford ve Bournemouth da küme düştü.İngiltere Championship'te mücadele eden Leeds United ve West Bromwich Albion, Premier Lig'e yükselen takımlar oldu. Premier Lig'e yükselecek 3. takım; Brentford, Cardiff City, Fulham ve Swansea ekipleri arasında oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.