ING Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nı, finalde Anadolu Efes'i 80-67 yenen Fenerbahçe Beko kazandı.



Karşılaşma, iki tarafın karşılıklı sayılarıyla başladı. Özellikle periyodun son bölümünde üç sayı çizgisinin gerisinden skor üreten Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 26-20 önde kapattı.



İkinci periyoda iyi başlayan taraf, sarı-lacivertli ekip oldu. Aldığı ribauntları iyi değerlendiren Fenerbahçe Beko, 13. dakika içinde farkı 12 sayıya (20-32) çıkardı. Anadolu Efes ise hızlı hücumlar ve 3 sayılık basketlerle aradaki farkın açılmasını engellemeye çalıştı. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 42-35 önde gitti.



Üçüncü periyotta farkı biraz daha açan sarı-lacivertliler, final çeyreğine 63-49 üstün girdi.



Son periyotta Anadolu Efes, zaman zaman etkili olmaya çalışsa da oyun üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 80-67 kazanarak kupanın sahibi oldu.



Salon: Karatay Spor ve Kongre Merkezi



Hakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen



Anadolu Efes: Larkin 17, Braynt 15, Erten Gazi 2, Ercan Osmani 7, Pleiss 2, Rıdvan Öncel, Clyburn 16, Thompson 5, Erkan Yılmaz 3



Fenerbahçe Beko: Calathes 10, Mert Emre Ekşioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 3, Hayes 12, Sertaç Şanlı, Motley 15, Şehmus Hazer 3, Wilbekin 18, Tarık Biberovic 8, Guduric 7



1. Periyot: 20-26



Devre: 35-42



3. Periyot: 49-63



Beş faulle oyundan çıkan: 38.10 Thompson (Anadolu Efes), 39.15 Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko)



