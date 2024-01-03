ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali başlayacak

Yarı finalde Fenerbahçe Alagöz Holding-OGM Ormanspor, ÇBK Mersin-Beşiktaş maçları yapılacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali başlayacak
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03 Ocak 2024 13:05
Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlüfener Final, perşembe Balıkesir'de başlayacak.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmalar sonucunda, ilk 8 sırada yer alan takımların çeyrek final mücadelesinden sonra Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor, ÇBK Mersin ve Beşiktaş, Dörtlü Final'e yükseldi.

Kupada şampiyonun belli olacağı Dörtlü Final müsabakaları, Balıkesir'deki Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda yapılacak.

Çarşamba günü oynanacak yarı final maçlarında saat 17.00'de Fenerbahçe Alagöz Holding ile OGM Ormanspor, saat 20.00'de ise ÇBK Mersin ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Final mücadelesi ise 5 Ocak Cuma günü saat 19.00'da başlayacak. 

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