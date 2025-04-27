Immobile İtalya basınında gündem oldu: "Kral geri döndü"

Hatasyspor karşısında 3 golle yıldızlaşan Beşiktaş'ın santrforu Ciro Immobile İtalya basınında gündem oldu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Immobile İtalya basınında gündem oldu: 'Kral geri döndü'
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27 Nisan 2025 09:55

Son 4 resmi karşılaşmadan galip ayrılamayan Beşiktaş, düşme hattında yer alan Hatayspor'u iç sahada 5-1'lik skorla yendi. Bu sonuçla Hatayspor, Adana Demirspor'dan sonra lige vedası kesinleşen ikinci takım oldu.

3 golle yıldızlaşan Ciro Immobile'nin performansı ise İtalya basınında gündem oldu. Süper Lig'in ilk 8 haftasında 8 gol atarak iyi bir başlangıç yapan 35 yaşındaki forvet, o süreçten Hatayspor karşılaşmasına kadar olan 22 haftada etkisiz kaldı.

Bu dönemde 3 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ciro, 2 müsabakada ise yedek kulübesinden çıkamadı. Hatayspor mücadelesine kadar olan dönemde sadece 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

ELEŞTİRENLERİ SUSTURDU

Bu gollerin 1'i penaltıdan geldi. Süper Lig'de 4 karşılaşmanın ardından ilk 11'de şans bulan İtalyan santrfor, Hatayspor'a 2'si penaltıdan olmak üzere 3 gol attı ve galibiyette önemli bir rol oynadı.

"KRAL GERİ DÖNDÜ"

Tuttomercatoweb, 35 yaşındaki golcü için "Immobile, kral olarak geri döndü. Türkiye Süper Ligi'nin 33. haftası onun müthiş performansıyla başladı. Lazio ve Torino'nun eski forveti, ikisi penaltıdan olmak üzere üç gol atarak, Rashica'nın gol pasıyla takımının farkı açmasını sağladı" ifadelerini kullandı.

"IMMOBILE ELEŞTİRİLERİ SUSTURDU"

Laziochannel adlı haber sitesi ise "Immobile eleştirmenleri susturdu. Hatayspor'a karşı 3 gol attı." ifadelerini kullandı.

SÖYLENTİLERE YANIT VERDİ

Lazio'nun eski forveti, Türk kulübünden ayrılmaya yakın olduğu yönündeki söylentilere sert bir yanıt vererek şüpheye yer bırakmadı. Immobile'in üç golü muhteşemdi ve geleceği hakkındaki spekülasyonları susturdu. 

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