Immobile, 8 gole ulaştı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 20. dakikada Milot Rashica ve uzatma dakikalarında Immobile'den geldi. İtalyan golcü Immobile, bu golle birlikte 8. maçında 8. golünü attı.
Süper Lig'de 5. maçında 4. golünü kaydeden tecrübeli forvet, UEFA Avrupa Ligi elemesinde ve TFF Süper Kupa maçında 2'şer gol atmıştı.
Sekizinci karşılaşmasında 8. golünü atan Immobile, maç başına gol ortalamasını 1'e yükseltti.
Immobile, ligde ve Avrupa'daki tüm gollerini Tüpraş Stadı'nda atarken, deplasmanda henüz gol sevinci yaşayamadı.
Süper Lig'de 5. maçında 4. golünü kaydeden tecrübeli forvet, UEFA Avrupa Ligi elemesinde ve TFF Süper Kupa maçında 2'şer gol atmıştı.
Sekizinci karşılaşmasında 8. golünü atan Immobile, maç başına gol ortalamasını 1'e yükseltti.
Immobile, ligde ve Avrupa'daki tüm gollerini Tüpraş Stadı'nda atarken, deplasmanda henüz gol sevinci yaşayamadı.