İlker Püren: 'Verilen reaksiyondan memnunum'

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 yenen Sakaryaspor'un teknik direktörü İlker Püren, galibiyetten başka bir sonuç beklemediklerini ve sahada bu bilinçle mücadele ettiklerini söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Püren, haftalardır hiç istemedikleri puan kayıpları yaşadıklarını ancak bugün oynanan maçta istedikleri reaksiyonu verdiklerini belirterek, taraftarın maçtaki coşkusu ve desteğinin futbolcuları hep ayakta tuttuğunu dile getirdi.



Püren, hafta içi yaptıkları taktiksel çalışmalarda rakiplerini analiz edip özel konumlanmayla hazırlandıklarını anlatarak, "5-4-1 pozisyonunda konumlanmamız gerekiyordu. Bu konumlanmayı yaparken tabii sanki takımı geri çekmiş ya da takıma tamamen savunma yaptırıyormuş gibi görünsek de aslında bu oyunun planıydı, bir parçasıydı. Bazen oyunu kazanabilmeniz için oyunu geride kabullenmeniz gerekebilir, her zaman bastığınızda oyunu kazanamayabilirsiniz." diye konuştu.



Karşılaşmada psikolojik üstünlüğü ele aldıklarına değinen Püren, "Hiçbir rakibi gözümüzde zaten büyütmedik, her maçı kazanmak için sahaya çıktık. Savunma da yapsak kazanmak için çıktık, hücum da yapsak kazanmak için çıktık. Bundan sonraki maçlarda da yine kazanmak için sahada olacağız. Verilmesi gereken bir reaksiyon vardı. Onu verdikleri için gerçekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



