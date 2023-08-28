İlke Özyüksel ile Buğra Ünal, 4. oldu

İlke Özyüksel ile Buğra Ünal, Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası karışık bayrak yarışında 4. oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İlke Özyüksel ile Buğra Ünal, 4. oldu
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28 Ağustos 2023 23:19
Milli sporcular İlke Özyüksel ile Buğra Ünal, İngiltere'de düzenlenen 2023 Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası karışık bayrak yarışını 4. sırada tamamladı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre Bath kentindeki şampiyona, bugün yapılan karışık bayrak yarışı ile sona erdi.

21 ülke takımının mücadele ettiği bayrak yarışında Mısırlı Salma Abdelmaksoud ve Mohanad Shaban çifti yarışı 1413 puanla şampiyon olurken, Güney Koreli Kim Sunwoo ve Woongtae Jun çifti 1395 puanla ikinci, Çekya'dan Lucie Hlavackova ve Marek Grycz çifti ise 1386 puanla üçüncü oldu.

Yarışlarda Türkiye'yi temsil eden milli sporcular İlke Özyüksel ve Buğra Ünal ise toplam 1376 puan alarak yarışı 4. sırada tamamladı.

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