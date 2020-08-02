İlkay Gündoğan: 'Agüero'suz da Madrid'i eleriz'

Manchester City'de ligin sona ermesi sonrası gözler tekrar Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. İlkay Gündoğan, Real Madrid'le oynanacak rövanş maçı için konuştu.



Türk asıllı Alman orta saha İlkay Gündoğan, Real Madrid'i elemek için yeterli takım kalitesine sahip olduklarını düşünüyor.



Manxhester City'de en büyük soru işareti, 22 Haziran'da dizinden sakatlanan Agüero'nun eksikliği olarak görülüyor.



"AGÜERO'SUZ DA YAPABİLİRİZ"



İlkay Gündoğan, Real Madrid maçı için; "Agüero'nun oynayamayacak olması kesinlikle hayal kırıklığı. Umarım en kısa sürede aramıza döner. Sakatlıklara rağmen mücadele etmek zorundayız ve eminim ki bunu yapabilecek kalitedeyiz." dedi.



"SAHTE 9 DA OYNARIM"



İlkay Gündoğan sözlerinin devamında; "Diğer isimlerin öne çıkması gerekecek. Gabriel Jesus, harika bir oyuncu ama onun dışında da sahte 9 olarak kullanabileceğimiz oyuncularımız var. Eğer bana bölgem dışında bir görev verilirse de elimden geleni yapacağım. Sahte 9 olmam gerekirse de oynarım." dedi.



Manchester City, Real Madrid'le Santiago Bernabeu'da oynanan ilk maçı 2-1 kazandı. Aynı zamanda bu maçta kırmızı kart gören Sargio Ramos rövanş maçında görev alamayacak.



