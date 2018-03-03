Spor Toto Süper Lig'de lider, 24. hafta maçında son sıradaki Kardemirkonuk olacak.Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Belhanda, Rodrigues, Feghouli, GomisSüper Lig'de 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 47 puan toplayan Galatasaray, averajla zirvede yer alıyor. Yaptığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 17 yenilgi yaşayan Kardemir Karabükspor ise 12 puanla son sırada bulunuyor.Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok, Jason Denayer ve kaleci Cedric Carasso maçta forma giyemeyecek.Galatasaray'da Mariano Filho ve Sofiane Feghouli, Kardemir Karabükspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Bu futbolcular, maçta sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 25. haftasındaki Atiker Konyaspor müsabakasında görev alamayacak.Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki 6 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşadı.Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda yaptığı son 7 karşılaşmanın 6'sında rakiplerine mağlup oldu.Galatasaray, dış sahada oynadığı 11 maçtan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.Galatasaray ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde 20. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında geride kalan 19 maçtan 11'ini sarı-kırmızılılar, 3'ünü kırmızı-mavililer kazandı, 5 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.Galatasaray'ın 33 golüne, Kardemir Karabükspor 16 golle yanıt verdi.Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta Galatasaray 3-2 galip geldi.Galatasaray ile Kardemir Karabükspor arasında Karabük'te yapılan 8 lig maçında sarı-kırmızılı ekip 3, kırmızı-mavililer 2 galibiyet aldı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.Karabük'te ev sahibi ekip 6, konuk Galatasaray 9 kez gol sevinci yaşadı.Geçen sezon Karabük'te yapılan maçı Kardemir Karabükspor 2-1 kazandı.Bu arada, iki takım arasında 1997-1998 sezonunda Karabük'te oynanması gereken karşılaşma İzmir'de yapıldı ve Galatasaray sahadan 3-2 galip ayrıldı.