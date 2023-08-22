Ilıcalı: 'Büyük potansiyel sahibiyiz'

Hull Daily Mail'e konuşan Acun Ilıcalı, "Bu güzel kulübü satın aldığımdan beri en mutlu zamanlarımdan birini yaşıyorum. İlk yılımızda, uluslararası takımlarda parlamış uluslararası oyuncuların ilgisini çekmeyi başardık. İlk yılımızda Jean Michael Seri, Oscar, Adama Traore, Ozan Tufan ve Doğukan Sinik gibi isimleri ikna etmek mümkün oldu. Onlarla olan yakın ilişkim nedeniyle onları ikna edebildim, ancak ligdeki konumumuz nedeniyle İngiliz çocukları ikna etmek zordu ama şimdi beni çok mutlu eden şey, yetenekli genç İngiliz çocukları getirebilmemiz. Çünkü bize inanıyorlar ve bizimle birlikte olmak istiyorlar." dedi.



"HULL İÇİN 24 SAAT ÇALIŞIYORUM"



"Kulüpleri ve oyuncuları bize gelmeye ikna etmek için günde 24 saat çalışıyoruz" diyen Acun Ilıcalı, "Şimdi İngiliz futbolunun büyük yeteneklerinin kulübümüze geldiğini görüyoruz. Bana bunun nedenini sorarsanız, projemize inanıyorlar, teknik direktörümüze inanıyorlar ve taraftarlarımızın da yardımıyla kulübün son bir yılda kaydettiği gelişime inanıyorlar." ifadelerini kullandı.



"KULÜBÜ EN İYİ ANLATACAK KİŞİ BENİM"



Kulübün transfer çalışmalarının perde arkasında işbirliğine dayalı bir yaklaşım olduğunu belirten Acun Ilıcalı, "Kulübün havası, şehrin havası... Bunu oyunculara anlattık ve geldikleri için çok mutlular. Kulübü satın aldığımdan bu yana transfer açısından en iyi durumdayız. Benim de dahil olduğum anlaşmaların çoğunda son noktaya gelindi. Bence oyuncular takım sahibinin ailenin bir parçası olduğunu hissettiğinde bu bir fark yaratıyor. Kulübü bir oyuncuya anlatma konusunda en iyi konumda olan benim." açıklamasını yaptı.



"KULÜBÜM BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP"



Acun Ilıcalı, "Kulüp sahibinin bir oyuncuya açıklama yapması, başka birinin kulüp sahibi hakkında konuşmasından daha iyidir. Bu büyük yeteneklere Hull City'yi anlatmak ve bu güzel kulübün gelecek için ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu söylemek için gerektiğinde buradayım. Oyuncular zeki ve kulüpteki yaşam tarzımızı gördüklerinde etkileniyorlar." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



ACUN ILICALI, DEVLER'DEN OYUNCULAR ALDI



Hull City, bu transfer döneminde en büyüğü 24 yaşında olmak üzere 6 oyuncuyu transfer etti.



Brighton'dan 23 yaşındaki forvet Aaron Connolly, Sparta Rotterdam'dan 24 yaşındaki sağ kanat Jason Lokilo, Chelsea'den 20 yaşındaki defansif orta saha Xavier Simons, Manchester City'den 20 yaşındaki golcü Liam Delap, Sporting Lizbon'dan 24 yaşındaki sol bek Ruben Vinagre ve Burnley'den 24 yaşındaki ofansif orta saha Burnley'i aldı.



