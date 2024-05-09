İlhan Palut'tan gelecek sezon için mesaj

Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala 49 puan ve averajla 8. sırada yer alan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, gelecek sezonla ilgili, "Yere daha sağlam basan, kendinden daha emin ve yüksek hedefleri kovalayan bir Rizespor hedefine bu takımı, bu şehri evirmeyi amaçlıyoruz." dedi.



Yeşil-mavililer, İlhan Palut yönetiminde 22. kez mücadele ettikleri Süper Lig'de 36 hafta sonunda 49 puana ulaşarak, en fazla puan topladığı sezonu yaşıyor.



Rize temsilcisi, bu sezon 1979-1980 sezonunda elde edilen 14 galibiyet başarısını egale ederken, kalan 3 haftada 1 galibiyet daha alırsa en fazla maç kazandığı dönemine imza atacak.



İlhan Palut, AA muhabirine, Avrupa kupalarına katılma yolunda takım olarak "hayal kırıklığı" içerisinde olduklarını söyledi.



Genel ruh hallerini, "Sportif manada hayal kırıklığı" olarak tanımlayan Palut, "Son üç maç bir şekilde negatif kırılma oldu. Şunu diyemiyoruz, 'Güzel bir sezon geçirdik, maalesef bu kadardı.' Bakmamız gereken pencere bu değil. Sonuçlandırabilirdik. Son üç maça baktığımızda bile bu yarışı son ana kadar sürdürebilirdik. Maalesef kötü tecrübelerle dolu üç maç oldu. Hedefimize ulaşamadık gibi görünüyor, dezavantajlı durumdayız." diye konuştu.





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