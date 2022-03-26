İlhan Palut, Konyaspor ile '50' dedi!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 yenilen Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde 50 karşılaşma oynadı



İttifak Holding Konyaspor, deneyimli teknik adam yönetiminde 46'sı Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 50 karşılaşmada 23 galibiyet, 14 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı.



Konya ekibi, 46 Süper Lig maçında 1,8 gibi yüksek puan ortalamasıyla maçlarını oynadı. Geçen sezon ilk lig maçına 25.haftada Denizlispor karşısında çıkan 45 yaşındaki teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Konyaspor, kalan 18 karşılaşmada 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.



Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde bu sezon 28 Lig maçına çıkarken, 3 kez de Türkiyer Kupası'nda mücadele etti. Anadolu Kartalı bu maçlarda toplam 17 galibiyet alırken, 6 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.



Palut, cezası nedeniyle Adana Demirspor (1-0) ve Kasımpaşa (4-4) maçlarında takımının başında yer alamadı. (Konya Postası gazetesi)





İLGİLİ VİDEO