İlhan Palut: ''Beraberlik, oyunun doğal sonucuydu'

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı EMS Yapı Sivasspor'la 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, beraberliğin adil bir sonuç olduğunu söyledi.



Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna önde baskı ile başlamak istediklerini, rakibin buna fırsat vermediğini belirtti.



Oyun içinde rakibin direk geçişle uzun paslar yaptığını vurgulayan Palut, "Bu da takım boyumuzu uzattı ve planımızı devreye alamadık. İlk yarı basit top kayıpları yaptık. Hücumda kompakt olamadık ve üretken değildik. Rakibimiz bizi çok fazla geri koşturdu." diye konuştu.



İkinci yarı ofansif anlamda istedikleri kadar üretken olamadıklarının altını çizen Palut, "Tam istediğimizi yapamadık. Oyunun geneline bakıldığında, iki takımda kazanabilirdi. Bence beraberlik, oynanan oyunun doğal sonucuydu. Fakat biz kendi açımızdan bakınca beklemediğimiz iki puan kaybettik." şeklinde konuştu.



Hakem Burak Pakkan'ın genç bir hakem olduğuna işaret eden Plaut, şöyle devam etti:



"Bence gördüğünü, inandığını çalmıştır. Kart istikrarında denklik çelişkisi var mıydı? Evet, vardı ama bunları art niyet olarak algılamıyorum. Yedi oyuncunun sarı kart görmesi oyun içinde direnci aşağı çekiyor. Faydalanacağımız oyuncuyu çıkarmak zorunda kalıyoruz ama buraya takılmadan çok basit top kaybı yaptık. Kaybedilen topları çok geç ve kalemize yakın yerlerde kazanabildik. Bu da işimizi zorlaştırdı."



