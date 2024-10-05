İlhan Özer: 'Sıcaklığın da etkisiyle pozisyon zenginliği olmadı'

Ümraniyespor Yardımcı Antrenörü İlhan Özer, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Özer, "Gerçekten iki taraf adına 13.30'da bu havada maçı oynamak zordu. Sıcaklığın da etkisiyle pozisyon zenginliği olmadı." diye konuştu.



İki puan kaybettiklerini kaydeden Özer, "1-0 öndeyken maalesef uzatmalarda yediğimiz golle maçı berabere bitirdik. 2 puan kaybımız var. Önümüzdeki sürece bakıp yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.







