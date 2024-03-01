Emekli NBA oyuncusu Andre Iguodala, kritik anlarda "en çok korktuğu" oyuncunun Stephen Curry değil, Kyrie Irving olduğunu itiraf etti.



The Ringer'dan Ryan Russell ile yaptığı sohbette Iguodala, eşit skorlu bir karşılaşmada son şutu kullanmasından en çok korktuğu oyuncunun kim olduğunu açıkladı.



Iguodala, Curry gibi eski takım arkadaşlarından biri yerine, üç farklı NBA Finalleri serisinde karşı karşıya geldiği Irving'in adını verdi:



"Kyrie diyeceğim. Kritik anlarda yarattığı korku faktörünü ele alırsak, Kyrie. Takımlar, Steph'e ikili sıkıştırma getirebileceklerini çoktan gördüler. Eğer onu pas vermeye zorlayabilirseniz, sanırım ona karşı en iyi savaşma yöntemi bu diyebiliriz. Ama Kyrie o kadar iyi ki, topu elinden alamıyorsunuz.



Allen Iverson, Kyrie'nin NBA tarihinin en iyi top hakimiyetine sahip oyuncusu olduğunu söylemişti ama bunu ben söyleyince insanlar bana deli gözüyle baktılar. Korku faktöründen gidersek, ligde istediğiniz adama sorun, o adam korku veren bir adam."



Kariyerinde sekiz kez All-Star seçilen ve 25,9 sayı, 5,2 asist ve 5,1 ribaund ortalamalarına sahip olan Irving, top hakimiyetiyle ve sahanın neredeyse her alanından skor üretebilmesiyle, modern basketbol tarihinin en iyi guardları arasında sayılıyor.





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