İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Okan Buruk çok gergin'

4 Büyükler'in başkanları önceki gün Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ev sahipliğinde bulunurken toplantıda ilginç diyaloglar yaşandı.



3 Saatlik kahvaltının bir bölümünde G.Saray Başkanı Dursun Özbek, "Acun bey basın toplantısında %90 bizi hedef aldı bundan rahatsız olduk" derken Ali Koç da "Haklarımızı korudu, yanıt vermesi kadar doğal ne olabilir" geri dönüşünü yaptı.



"OKAN BURUK ÇOK GERGİN"



Bir başka detay ise TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Okan Buruk'un ismini vererek "Hocanız sahada çok gergin" dediği öğrenildi.



"BİZİM HAKKIMIZI KORUYOR"



Dursun Özbek'in ise "Bütün teknik adamlar gibi o da bizim hakkımızı koruyor. Normal değil mi?" yanıtını verdiği kaydedildi.



İbrahim Hacıosmanoğlu, özellikle kulüp başkanlarından kamuoyunu tahrik edici açıklamalarda bulunmamalarını isterken yayın gelirlerini de artıracaklarının müjdesini verdi.



