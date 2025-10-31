İbrahim Hacıosmanoğlu: '3 bin 700 futbolcu inceleniyor'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, CNN Türk'te açıklamalarda bulundu.
Hakemlerle ilgili ortaya çıkan bahis skandalı ile ilgili konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, 3 bin 700'den fazla futbolcunun da incelendiğini açıkladı.
İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NUN SÖZLERİ
"Federasyon başkanı olduktan sonra öfkeyi bir kenara bıraktım. Futbol ailesinin lideri olarak burayı yönetiyoruz. Ben üzgünüm tabii ki, aziz milletimiz daha iyisini hak ediyor."
"45 gün hak mahrumiyeti aldıktan sonra hakemliği bitiyor. Şu anda kesinleşmediği için Tahkim süreci var. Tahkimden kesinleştikten sonra hakem işleri de görevlerine son verecek."
NASIL ORTAYA ÇIKTI?
"Nisan ayında kapsamlı bir araştırma yapıldı. Ankaraspor - Nazilli maçı skoru iki takımın da işine yarıyordu. Arkadaşlarımızla ivedilikle bu işe koyulmasını istedik. İki taraftan da maça bahis oynanmış. Bizim tarafımızdan üst sınırdan ceza verildi. Sonra arkadaşlarıma bu araştırmaya gerçek manada başlayalım dedim. Biz 15 tane hakem bekliyorduk ama bu rakamlar çıkınca üzüldüm tabii."
3 BİN 700 FUTBOLCU
"Rakamlar ortaya çıkınca gerçekten üzüldüm. Gereği neyse, onu yapacağız. Hakemlerle başladık, şimdi sıra futbolcularda. 3 bin 700 kişi inceleniyor."
"Bahis hesabı açmak suç değil, oradan maçları takip ediyorlar. Onları kimse zan altında bırakmasın. O hesabı aktif kullanması ve bahis oynaması suç. Kurullarımız gerekli cezayı veriyor zaten."
"Bundan sonra ceza boyutu var. Başsavcılık açıklama yaptı, daha derinlemesine araştıracaklar. MASAK raporlarına bakabiliyorlar. İllegal boyutuna da bakacaklar. Daha önce böyle münferit olaylar olmuş ama üzeri kapatılmış. Kanunları çıkarırsınız da onu uygulamak önemli. Hakemler açısından bu işler açığa çıkmaz diye bir özgüvenle harekete etmiş olabilir."
"AMACIMIZ BATAKLIĞI KURUTMAK"
"Biz sineklerle uğraşmıyoruz amacımız bataklığı kurutmak. Çarpık ilişkiler ortaya çıktı. Ne kişi ne kulüp menfaatine bir operasyon değil. Herkes kendine bir şey devşirmeye çalışıyor. Böylesine kutsal bir mücadeleyi kendi çıkarına döndürmesine müsaade etmeyiz."
"Aziz milletin genç evlatlarının önüne temiz Türk futbolu bırakmalıyız. Bu, bunun operasyonu."
"Yabancı hakem gelsin diyorlar, hayır. Bizim kardeşlerimiz var. Şu anda ligleri yönetmeye yetecek kadar hakemimiz mevcut."
"Bu milat olsun. Futbol ailesi artık buna samimi bir şekilde sarılmak zorunda. Bunu istirham ediyorum."
"Hiç kimsenin endişesi olmasın. O boşluklar dolar. Üst klasmandaki 7 hakemin zaten çoğunluğunu sezon sonunda göndereceğimiz insanlardı."
"Hangi maçlarda oynadıklarının çözümü yapılıyor şu anda."
ZORBAY KÜÇÜK AÇIKLAMASI
"Ben de Zorbay Küçük ile görüştüm. Bizim aldığımız veriler bunu gösteriyordu, tekrar teyit alın dedim. Oynandığı söyledi. Hakem arkadaşımız, oynamadığını söyledi. Hesaplar uymuyor. Suç duyurusunda bulundu. Sormamız gereken yerlere sorduk. Onun cevabını bekliyoruz. Cadı avına çıkmadık biz. Arkadaşlarımıza söylediğimiz tek şey var, kim devreye girerse girsin hiç kimseye imtiyaz tanınmayacak. Ama aynı şekilde sıfır ihtimalde kimseye de haksız muamele yapmayacaksınız. Bunun vebali var."
"Hesap açıldığı zaman belirli bir miktar bonus vermiş herhalde. 40 lira mı ne bonusu var, iki kupon oynanmış. Onu da tam bilmiyorum, savcılık soruşturmasını yapacak. Biz de ilgili birimlere sorduk. TC numarası ile açılmış ve oynanmış. Süreç devam ediyor. Bizim bir beyanda bulunmamız doğru olmaz. Bir insanın da savcılığa gidip suç duyurusunda bulunup, yalan beyanda bulunuyorsan bir de oradan ceza alırsın. Bir insan da onu yapmaz diye düşünüyorum."
"ÇOĞU KAYBETMİŞ"
"Çoğunun da oynadığı maçlarda bir şey kazanmamış. Neden oynarsın? Hastalık mı diyelim. Çoğu da kaybetmiş."
"Türk futbolunda ahlak sorunu var. Yapı diye bir şey yok. Türk futbolunun temelindeki sorun ahlak sorunu."
"GERİYE DÖNÜK ŞAMPİYONLUKLAR"
"Buradan dönüyoruz ya, biz önümüze bakalım, önümüzü temizleyelim. Geriye dönük tescillenmiş liglerle ilgili bir şey yapamazsınız. Bunun ortaya çıkması, bataklığı kurutmak demek. Biz bataklığı kurutup önümüze bakalım."
"Daha yeni başladık, daha devam edecek. En kısa sürede sonuçlandırıp gereğini yapmamız lazım. Bundan sonra buna cesaret edenin alnını öpmek lazım."
"UEFA ve FIFA ile bu kadar yakın ilişlerde bulunan başka bir federasyon yoktur. Hem bireysel hem de kurumsal olarak. Bizim burada yaptığımız her şeye onların sonsuz desteği var."
UEFA VE FIFA
"Yapı varsa hep birlikte temizleyelim, hep birlikte kaldıralım yapıyı ortadan. Biz başlattık bunu."
"FUTBOLDA DEVRİMİN BAŞLANGICI"
"Kritik eşik değil. Bana göre Türk futbolunun devriminin başlangıcı. Zaten dibe vurmuş, buradan daha aşağıya vuracağı bir yer yok. Ama bunu layık olduğu yere taşımak için herkesin kucaklaması lazım."
"Futbolcuların listeleri geldi, onların çözümü yapılıyor. Bir hafta 10 güne onların sevki olur. Futbolcular bittikten sonra temsilcisi, gözlemcisi var, spor alanında olanlar var, hepsini kapsıyor."
HAKEMLERE 3 AYDIR MAAŞ ÖDENMİYOR İDDİASI
"Hakemlere 3 değil, 6 aydır maaş veremiyoruz! O yüzden bu işe bulaşıyorlar. Ahlak sorunu var diyorum ya! Öyle bir şey söz konusu olabilir mi ya! Bir tane hakeme sorun, eğer parasını almayan bir hakem varsa ben federasyon başkanlığını bırakıyorum! Federasyon neden ödemesin paralarını? Kaldı ki biz geçen sene iyileştirdik, bu sene iyileştirdik."
"GÜVEN ORTAMI NASIL SAĞLANACAK?"
Hakemlerle ilgili ortaya çıkan bahis skandalı ile ilgili konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, 3 bin 700'den fazla futbolcunun da incelendiğini açıkladı.
İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NUN SÖZLERİ
"Federasyon başkanı olduktan sonra öfkeyi bir kenara bıraktım. Futbol ailesinin lideri olarak burayı yönetiyoruz. Ben üzgünüm tabii ki, aziz milletimiz daha iyisini hak ediyor."
"45 gün hak mahrumiyeti aldıktan sonra hakemliği bitiyor. Şu anda kesinleşmediği için Tahkim süreci var. Tahkimden kesinleştikten sonra hakem işleri de görevlerine son verecek."
NASIL ORTAYA ÇIKTI?
"Nisan ayında kapsamlı bir araştırma yapıldı. Ankaraspor - Nazilli maçı skoru iki takımın da işine yarıyordu. Arkadaşlarımızla ivedilikle bu işe koyulmasını istedik. İki taraftan da maça bahis oynanmış. Bizim tarafımızdan üst sınırdan ceza verildi. Sonra arkadaşlarıma bu araştırmaya gerçek manada başlayalım dedim. Biz 15 tane hakem bekliyorduk ama bu rakamlar çıkınca üzüldüm tabii."
3 BİN 700 FUTBOLCU
"Rakamlar ortaya çıkınca gerçekten üzüldüm. Gereği neyse, onu yapacağız. Hakemlerle başladık, şimdi sıra futbolcularda. 3 bin 700 kişi inceleniyor."
"Bahis hesabı açmak suç değil, oradan maçları takip ediyorlar. Onları kimse zan altında bırakmasın. O hesabı aktif kullanması ve bahis oynaması suç. Kurullarımız gerekli cezayı veriyor zaten."
"Bundan sonra ceza boyutu var. Başsavcılık açıklama yaptı, daha derinlemesine araştıracaklar. MASAK raporlarına bakabiliyorlar. İllegal boyutuna da bakacaklar. Daha önce böyle münferit olaylar olmuş ama üzeri kapatılmış. Kanunları çıkarırsınız da onu uygulamak önemli. Hakemler açısından bu işler açığa çıkmaz diye bir özgüvenle harekete etmiş olabilir."
"AMACIMIZ BATAKLIĞI KURUTMAK"
"Biz sineklerle uğraşmıyoruz amacımız bataklığı kurutmak. Çarpık ilişkiler ortaya çıktı. Ne kişi ne kulüp menfaatine bir operasyon değil. Herkes kendine bir şey devşirmeye çalışıyor. Böylesine kutsal bir mücadeleyi kendi çıkarına döndürmesine müsaade etmeyiz."
"Aziz milletin genç evlatlarının önüne temiz Türk futbolu bırakmalıyız. Bu, bunun operasyonu."
"Yabancı hakem gelsin diyorlar, hayır. Bizim kardeşlerimiz var. Şu anda ligleri yönetmeye yetecek kadar hakemimiz mevcut."
"Bu milat olsun. Futbol ailesi artık buna samimi bir şekilde sarılmak zorunda. Bunu istirham ediyorum."
"Hiç kimsenin endişesi olmasın. O boşluklar dolar. Üst klasmandaki 7 hakemin zaten çoğunluğunu sezon sonunda göndereceğimiz insanlardı."
"Hangi maçlarda oynadıklarının çözümü yapılıyor şu anda."
ZORBAY KÜÇÜK AÇIKLAMASI
"Ben de Zorbay Küçük ile görüştüm. Bizim aldığımız veriler bunu gösteriyordu, tekrar teyit alın dedim. Oynandığı söyledi. Hakem arkadaşımız, oynamadığını söyledi. Hesaplar uymuyor. Suç duyurusunda bulundu. Sormamız gereken yerlere sorduk. Onun cevabını bekliyoruz. Cadı avına çıkmadık biz. Arkadaşlarımıza söylediğimiz tek şey var, kim devreye girerse girsin hiç kimseye imtiyaz tanınmayacak. Ama aynı şekilde sıfır ihtimalde kimseye de haksız muamele yapmayacaksınız. Bunun vebali var."
"Hesap açıldığı zaman belirli bir miktar bonus vermiş herhalde. 40 lira mı ne bonusu var, iki kupon oynanmış. Onu da tam bilmiyorum, savcılık soruşturmasını yapacak. Biz de ilgili birimlere sorduk. TC numarası ile açılmış ve oynanmış. Süreç devam ediyor. Bizim bir beyanda bulunmamız doğru olmaz. Bir insanın da savcılığa gidip suç duyurusunda bulunup, yalan beyanda bulunuyorsan bir de oradan ceza alırsın. Bir insan da onu yapmaz diye düşünüyorum."
"ÇOĞU KAYBETMİŞ"
"Çoğunun da oynadığı maçlarda bir şey kazanmamış. Neden oynarsın? Hastalık mı diyelim. Çoğu da kaybetmiş."
"Türk futbolunda ahlak sorunu var. Yapı diye bir şey yok. Türk futbolunun temelindeki sorun ahlak sorunu."
"GERİYE DÖNÜK ŞAMPİYONLUKLAR"
"Buradan dönüyoruz ya, biz önümüze bakalım, önümüzü temizleyelim. Geriye dönük tescillenmiş liglerle ilgili bir şey yapamazsınız. Bunun ortaya çıkması, bataklığı kurutmak demek. Biz bataklığı kurutup önümüze bakalım."
"Daha yeni başladık, daha devam edecek. En kısa sürede sonuçlandırıp gereğini yapmamız lazım. Bundan sonra buna cesaret edenin alnını öpmek lazım."
"UEFA ve FIFA ile bu kadar yakın ilişlerde bulunan başka bir federasyon yoktur. Hem bireysel hem de kurumsal olarak. Bizim burada yaptığımız her şeye onların sonsuz desteği var."
UEFA VE FIFA
"Yapı varsa hep birlikte temizleyelim, hep birlikte kaldıralım yapıyı ortadan. Biz başlattık bunu."
"FUTBOLDA DEVRİMİN BAŞLANGICI"
"Kritik eşik değil. Bana göre Türk futbolunun devriminin başlangıcı. Zaten dibe vurmuş, buradan daha aşağıya vuracağı bir yer yok. Ama bunu layık olduğu yere taşımak için herkesin kucaklaması lazım."
"Futbolcuların listeleri geldi, onların çözümü yapılıyor. Bir hafta 10 güne onların sevki olur. Futbolcular bittikten sonra temsilcisi, gözlemcisi var, spor alanında olanlar var, hepsini kapsıyor."
HAKEMLERE 3 AYDIR MAAŞ ÖDENMİYOR İDDİASI
"Hakemlere 3 değil, 6 aydır maaş veremiyoruz! O yüzden bu işe bulaşıyorlar. Ahlak sorunu var diyorum ya! Öyle bir şey söz konusu olabilir mi ya! Bir tane hakeme sorun, eğer parasını almayan bir hakem varsa ben federasyon başkanlığını bırakıyorum! Federasyon neden ödemesin paralarını? Kaldı ki biz geçen sene iyileştirdik, bu sene iyileştirdik."
"GÜVEN ORTAMI NASIL SAĞLANACAK?"
"Bu temizlik harekatı güven ortamını sağlamamız için yapılan bir şey. Umutlu olsunlar. Mevcut hakem arkadaşlarımıza destek olsunlar. Onlar da sahada adil ve adaletli maçlar yönetecekler. Biz buna inanıyoruz. Gelecek genç arkadaşlarımıza inanıyoruz. Bir öncekinden daha kötü olmayacak, daha iyi olacak. Hakem arkadaşlara güvensinler ve destek olsunlar."
"HAKEMLERİMİZ ŞU AN YETERLİ"
"Hakemlerimiz şu anda yeterli, maçları yönetecek kapasitede hakemlerimiz var. Ayıklanması gerekenleri ayıkladık. Kalanlara destek olma zamanı. Destek de sonsuz olursa, daha adil ve adaletli maç yönetecekler."
"HAKEMLERİMİZİN ARKASINDAYIZ"
"Hakemlerimiz ile konuşuyoruz. Önümüzdeki hafta da onlarla toplantı yapacağız Riva'da. Bir onların her türlü arkasındayız."
MHK BAŞKANI FERHAT GÜNDOĞDU
"MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun 2008-2011 arasında bahis hesabı var. Ancak aktif olarak kullanmamış. İşten çıkardığımız birisi Ferhat Gündoğdu'nun hesabını aktifleştirmeye çalıştı. Çünkü bilgileri o şahısta. Sonra savcılığa suç duyurusunda bulunuldu."
"OPERASYONA SAHİP ÇIKALIM"
MANCHESTER CITY - GALATASARAY
"Başkana da, milli takımdaki arkadaşlara söyledim. O maça da gideceğim. İnşallah Manchester'ı da orada yenerler. Takımlarımız Avrupa'da ne kadar başarılı olursa, o kadar önemli. Biz Şampiyonlar Ligi'ne neden direkt gitmiyoruz? Trabzonspor Başkanı olduğum dönemde iki sefer namağlup gruplardan lider çıktık. Çok puanlar topladık. Napoli ve Juventus çıktı bize. Bizim o sene topladığımız puanlarla yıllarca takımlarımız Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitti. Sonra başarısızlık olunca gidemedi. Türkiye gibi bir ülkenin şampiyon takımının eleme ile ne işi var?"
"3 ayrı kupada son hafta 3'te 3 yaptık. Samsun'daki maça gittim. Samsunspor, orada büyük iş yaptı. Sonuçta Dinamo Kiev. Fenerbahçe de güzel bir galibiyet aldı. Galatasaray zaten alması gerekiyordu. İnşallah bir sonraki hafta da 3'te 3 yaparlar."
"HAKEMLERİMİZ ŞU AN YETERLİ"
"Hakemlerimiz şu anda yeterli, maçları yönetecek kapasitede hakemlerimiz var. Ayıklanması gerekenleri ayıkladık. Kalanlara destek olma zamanı. Destek de sonsuz olursa, daha adil ve adaletli maç yönetecekler."
"HAKEMLERİMİZİN ARKASINDAYIZ"
"Hakemlerimiz ile konuşuyoruz. Önümüzdeki hafta da onlarla toplantı yapacağız Riva'da. Bir onların her türlü arkasındayız."
MHK BAŞKANI FERHAT GÜNDOĞDU
"MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun 2008-2011 arasında bahis hesabı var. Ancak aktif olarak kullanmamış. İşten çıkardığımız birisi Ferhat Gündoğdu'nun hesabını aktifleştirmeye çalıştı. Çünkü bilgileri o şahısta. Sonra savcılığa suç duyurusunda bulunuldu."
"OPERASYONA SAHİP ÇIKALIM"
"Futbol ailesinin tüm fertleri, özellikle tribünleri dolduran taraftarlar, millet adına yapılan bu operasyona sahip çıksın. Onlar da sahip çıkarsa daha çabuk yol alırız."
KADIN HAKEM
"Hayalim, inşallah ikinci yarıda bir kadın hakemimiz maç yönetecek Süper Lig'de. Benim de hayalim bir tanesinin benim dönemimde derbi yönetmesi. Hayalim o. Neden olmasın?"
A MİLLİ TAKIM
"Dua ediyoruz, Gürcistan berabere kalsın. İspanya maçı finale gidelim. Eğer öyle bir şey olursa ben inanıyorum İspanya'yı orada yeneceğiz. Ben inanıyorum. İspanya yenilmez bir takım değil ama başka bir boyutta oynuyorlar. Biraz mucizelere kalmış. Toptur bu, bazen girmiyor. Gürcistan'da öyle bir şey olursa hep birlikte İspanya'ya finale gideriz, oradan da direkt gideriz."
"ESKİ LIVERPOOL DEĞİL"
"Futbol zavallıları, bizimle alay etti. Orada Dursun Başkan, Abdullah Bey, yönetici arkadaşlarımız var. Birinci torbadan 4 takım kaldı gelecek olan. PSG, Barcelona, Real Madrid ve Liverpool. Sorsam size hangisini istersiniz? Liverpo ol dersiniz, Liverpool geldi. Bizim gençliğimizdeki Liverpool değil. Biz geçmişten alıntı yaparak bir kelime kullandık ve aldılar bizi alay konusu yaptılar. 1-0 yendiler. Maçtan önce de yenecek diye söyledim."
KADIN HAKEM
"Hayalim, inşallah ikinci yarıda bir kadın hakemimiz maç yönetecek Süper Lig'de. Benim de hayalim bir tanesinin benim dönemimde derbi yönetmesi. Hayalim o. Neden olmasın?"
A MİLLİ TAKIM
"Dua ediyoruz, Gürcistan berabere kalsın. İspanya maçı finale gidelim. Eğer öyle bir şey olursa ben inanıyorum İspanya'yı orada yeneceğiz. Ben inanıyorum. İspanya yenilmez bir takım değil ama başka bir boyutta oynuyorlar. Biraz mucizelere kalmış. Toptur bu, bazen girmiyor. Gürcistan'da öyle bir şey olursa hep birlikte İspanya'ya finale gideriz, oradan da direkt gideriz."
"ESKİ LIVERPOOL DEĞİL"
"Futbol zavallıları, bizimle alay etti. Orada Dursun Başkan, Abdullah Bey, yönetici arkadaşlarımız var. Birinci torbadan 4 takım kaldı gelecek olan. PSG, Barcelona, Real Madrid ve Liverpool. Sorsam size hangisini istersiniz? Liverpo ol dersiniz, Liverpool geldi. Bizim gençliğimizdeki Liverpool değil. Biz geçmişten alıntı yaparak bir kelime kullandık ve aldılar bizi alay konusu yaptılar. 1-0 yendiler. Maçtan önce de yenecek diye söyledim."
MANCHESTER CITY - GALATASARAY
"Başkana da, milli takımdaki arkadaşlara söyledim. O maça da gideceğim. İnşallah Manchester'ı da orada yenerler. Takımlarımız Avrupa'da ne kadar başarılı olursa, o kadar önemli. Biz Şampiyonlar Ligi'ne neden direkt gitmiyoruz? Trabzonspor Başkanı olduğum dönemde iki sefer namağlup gruplardan lider çıktık. Çok puanlar topladık. Napoli ve Juventus çıktı bize. Bizim o sene topladığımız puanlarla yıllarca takımlarımız Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitti. Sonra başarısızlık olunca gidemedi. Türkiye gibi bir ülkenin şampiyon takımının eleme ile ne işi var?"
"3 ayrı kupada son hafta 3'te 3 yaptık. Samsun'daki maça gittim. Samsunspor, orada büyük iş yaptı. Sonuçta Dinamo Kiev. Fenerbahçe de güzel bir galibiyet aldı. Galatasaray zaten alması gerekiyordu. İnşallah bir sonraki hafta da 3'te 3 yaparlar."