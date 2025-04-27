Hüseyin Eroğlu: 'Gençlerbirliği Süper Lig'i hak ediyor'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Adanaspor'u 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklama yaptı. Eroğlu, önemli olanın son hafta maçlarını kazanmak olduğunu belirtti.



Fikstürlerinin kolay göründüğünü ancak maçların zorlu geçtiğini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:



"Son haftalara yaklaştık, kolay değil. Geçen hafta aslında avantajlı bir skor alabilirdik. Bana göre olmayan penaltı verilmeseydi, avantaj bizdeydi. Şimdi biraz daha rakiplerimizin kaybetmesini bekleyeceğiz. Son ana kadar hedefte olmak istiyoruz. Rakiplerden gelecek haberi beklemek durumundayız ikincilik için. Geldiğimden bu yana baktığımızda istatistiklerde üst sıradayız. Bu bizim için çok değerli. Gençlerbirliği takımı Süper Lig'i hak ediyor. Bu maç bitti, bugün sevinci yaşayacağız. Bundan sonraki süreçte sahamızda oynayacağımız Sakaryaspor maçına hazırlanmak istiyoruz. Biz kendi maçlarımızı kazanıp rakiplerimizin kaybetmesini bekleyeceğiz."



