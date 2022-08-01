Hüsamettin Tut, Sakaryaspor'da

Spor Toto 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Hüsamettin Tut'u kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hüsamettin Tut, Sakaryaspor'da
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01 Ağustos 2022 19:36
Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, sol bek Hüsamettin Tut'u transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen Hüsamettin Tut ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Hüsamettin." ifadelerine yer verildi.

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