Hulusi Belgü'den Fenerbahçe tarafrarına çağrı

Fenerbahçe Medicana'nın, Vodafone Sultanlar Ligi 5. hafta mücadelesinde deplasmanda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendiği karşılaşmanın ardından, Voleyboldan Sorumlu Yönetici Hulusi Belgü, taraftara çağrıda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hulusi Belgü'den Fenerbahçe tarafrarına çağrı
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26 Ekim 2024 23:07
Son güncelleme 26 Ekim 2024 23:10
Fenerbahçe Medicana'nın, Vodafone Sultanlar Ligi 5. hafta mücadelesinde deplasmanda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendiği karşılaşmanın ardından maçı tribünden takip eden Voleyboldan Sorumlu Yönetici Hulusi Belgü, Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

"BÜTÜN TARAFTARLARIMIZI GALATASARAY MAÇINA BEKLİYORUZ"

Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, "Hakikaten iyi bir takımız biz. Bugün de kalitemizi çok net bir şekilde gösterdik. İşlerini şansa bırakmıyorlar. 3. set biraz çekişmeli geçti. Eczacıbaşı da gerçekten iyi bir takım. Salı günü Galatasaray ile oynayacağımız maç farklı ve çok önemli bir mücadele olacak. Bütün taraftarlarımızı Galatasaray maçına bekliyoruz. Hep beraber takımımızı destekleyelim, onlar da ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır." ifadelerini kullandı.
 
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