İngiltere Championship'in 20. haftasında Hull City ile Milwall karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Hull 1-0'lık skorla kazandı.
Hull City'e 3 puanı getiren golü 5. dakikada Jaden Philoegene kaydetti.
2 maçlık mağlubiyet serisinin ardından kazanan Hull City, puanını 45'e çıkardı ve 6. sıraya yükseldi. Milwall ise 33 puanda kaldı.
Hull, gelecek hafta Swansea ile karşılaşacak. Milwall ise Coventry deplasmanına gidecek.
Hull City'e 3 puanı getiren golü 5. dakikada Jaden Philoegene kaydetti.
2 maçlık mağlubiyet serisinin ardından kazanan Hull City, puanını 45'e çıkardı ve 6. sıraya yükseldi. Milwall ise 33 puanda kaldı.
Hull, gelecek hafta Swansea ile karşılaşacak. Milwall ise Coventry deplasmanına gidecek.