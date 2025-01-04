Hull City'den çılgın geri dönüş

Hull City, lider Leeds karşısında 3-1'den geri dönüp 1 puanı kaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hull City'den çılgın geri dönüş
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04 Ocak 2025 19:54
İngiltere Championship'in 26. haftasında Hull City ile Leeds United karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3'lük skorla berabere bitti.

Hull City, 5. dakikada Abu Kamara'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Leeds, 46. dakikada Tanaka, 62. dakikada Daniel James ve 72. dakikada Joel Piroe'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi.

Hull, 81. dakikada Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Joao Pedro farkı 1'e indirdi. Abu Kamara, ikinci kez sahne aldı ve 89. dakikada skora eşitliği getirdi.

Puanını 23 yapan Hull City, küme düşme hattından kurtulamadı. Lider Leeds ise puanını 53'e çıkardı.

Hull gelecek hafta Milwall'a konuk olacak. Leeds, gelecek hafta Sheffield Wednesday'i ağırlayacak.

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