Hulk'tan, Vitor Pereira'ya flaş sözler

Brezilya'da Atletico Mineiro forması giyen Hulk, daha önce birçok kez beraber çalıştığı teknik direktör Vitor Pereira hakkında sert ifadeler kullandı.



2 kez Fenerbahçe'yi de çalıştıran Corinthians Teknik Direktörü Vitor Pereira ile Porto ve Çin'de birlikte çalışan Hulk, Portekizli teknik adamın çalıştırdığı iki kulüpte de kaptanlık pazubandının sahibiydi. Portekiz basınına röportaj veren Hulk, Pereira ile hiçbir bağının kalmadığını söyledi ve ikili ilişkilere dair tecrübeli teknik adamı eleştiren sözler kullandı.



Brezilyalı futbolcu yaptığı açıklamada, "Pereira bana Porto'da koçluk yaptı ve kaptandım. Aynı şey Çin'de de oldu ve çok iyi günler geçti. Ona her zaman saygı duydum. Hayatında en iyisini diliyorum. Ama o, ilişkimizin sonuna doğru farklı davranmaya başladı. Bazı konularda bana karşı haklı olduğunu düşünüyordu."



"İŞLER İYİ GİTMEDİĞİ ZAMAN…"



"Bence davranışlarında bir sorun vardı. İşler iyi gitmediği zaman davranışları hayal kırıklığı yarattı. Yardım etmek için her şeyi yaptım. Ona karşı kin beslemiyorum ama artık iletişimimiz yok. Ona ve ailesine iyi şanslar diliyorum ama benim arkadaş çevremin bir parçası değil." ifadelerini kullandı.







