Horton-Tucker, memleketinin takımı Bulls'ta!

Chicago Bulls ve Talen Horton-Tucker, The Athletic'ten Shams Charania'nın haberine göre kısmi garantili bir anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Horton-Tucker, memleketinin takımı Bulls'ta!
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05 Eylül 2024 11:10
Chicago Bulls ve Talen Horton-Tucker, The Athletic'ten Shams Charania'nın haberine göre kısmi garantili bir anlaşmaya vardı.

Chicago'lu olan Horton-Tucker, memleketinin takımında oynama şansına sahip olacak.

23 yaşındaki oyuncu kariyerinin ilk üç sezonunu Los Angeles Lakers'ta geçirmiş ve çaylak sezonunda şampiyonluk yüzüğü sahibi olmuştu.

Bireysel üretim açısından en iyi sezonu, 2022-23'te Utah Jazz ile geçirdiği ilk sezon olan Horton-Tucker, burada maç başına 10,7 sayı, 3,8 asist ve 3,2 ribaund ortalamaları kaydetmişti.

Horton-Tucker geçen sezon Utah'ta benzer rakamlara ulaşmış ve ortalama 10,1 sayı, 3,5 asist ve 2,4 ribaund ile oynamıştı.

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