Milwaukee Bucks genel menajeri Jon Horst, Khris Middleton takasının en zor kararlarından biri olduğunu ancak takımın derinliğini artırmak için gerekli olduğunu belirtti.



Bucks, Middleton'ı takas ederek Kyle Kuzma, Jericho Sims ve Kevin Porter'ı kadrosuna katmıştı.



"Toplamda, takımımızın derinliğini ihtiyacımız olan pozisyonlarda artırdığımızı düşünüyorum" diyen Horst, "Bu hamle, elimizdeki bütçeyi ve yetenekleri daha dengeli kullanma fırsatı sundu" ifadelerini kullandı.



Horst, Middleton'ın sakatlık geçmişinin takas kararında belirleyici bir faktör olmadığını ve lüks vergisi sınırının altına inmenin hedeflenmediğini, ancak bunun bir avantaj sağladığını da ekledi.



"Bu hamlenin bize bu yıl kazanma şansı verdiğine inanıyoruz" diyen Horst, "İkinci apronun altına inmiş olmamız da gelecekte bazı avantajlar sağlayabilir. Ancak bu, ana hedefimiz değildi." şeklinde konuştu.



Middleton, bu sezon Bucks formasıyla çıktığı 23 maçta ortalama 12.6 sayı, 4.4 asist ve 3.7 ribaund kaydetmişti.



